TRAŽIM HITNU REAKCIJU NADLEŽNIH: Ministar Vujić najoštrije osudio paljenje automobila javnog tužioca u Valjevu
MINISTAR pravde Nenad Vujić najoštrije je danas osudio paljenje automobila javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Valjevu Vukašina Vujičića, ističući da svaki napad na državne institucije i nosioce pravosudnih funkcija mora biti rasvetljen i osuđen od strane javnosti.
-Kao ministar pravde već mesecima ukazujem da napadi na nosioce kako javnotužilačkih funkcija, tako i sudisjkih moraju biti rasvetljeni, ali i odbačeni kao nedopustivi od strane najšire javnosti. Naglašavam da su jedino institucije te koje obezbeđuju pravnu državu i vladavinu prava za koju se svi zalažemo, istakao je Vujić, saopšteno je iz Ministarstva pravde.
Poslednji u nizu napada dokaz je, kako je naglasio, da svi mi moramo raditi na jačanju institucija bez selektivnog pristupa.
-Podsećam da se tačno pre godinu dana desio napad na zgradu javnog tužilaštva u Valjevu kada su ostećene prostorije javnog tužilaštva, a koji napad je bio izazvan lažnim vestima o ubistvu maloletnika u tom gradu od strane policije. Jedan deo javnosti je tada ćutao, a ne mali broj odobravao taj napad. Zato svaki napad, ali i proganjanje ljudi koji rade u institucijama mora biti osuđen. Očekujem da će svi nadležni državni organi postpati hitno, a svi mi se kao građani okrenuti poštovanju zakona i pravne države, dodao je ministar.
Više javno tužilaštvo i Osnovno javno tužilaštvo u Valjevu ranije danas su saopštili da je u noći 16. avgusta zapaljeno putničko motorno vozilo tužioca Vujičića, koje se nalazilo na parkingu ispred zgrade u kojoj živi sa porodicom u Valjevu.
(Tanjug)
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