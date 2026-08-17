BRAVO, SONJA! Srbija osvojila prvu medalju na Evropskom prvenstvu u boksu!

U četvrtfinalnom meču srednje kategorije (do 75 kg) Sonja Vukšić je savladala na poene odlukom sudija Ukrajinku Irinu Onoprijenko i osigurala prvu medalju za boksersku reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu za mlade (U19) u Loznici.

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Sonja je od starta kontrolisala borbu, boksujući većim delom meča na distanci protiv rastom niže Ukrajinke. Pogađala je Sonja prezicnim levim direktima u glavu i telo Ukrajinku, uz dobro povezane napade levim krošeom i desnim aperkatom.

Sonja je neverovatno zrelo danas boksovala, i ako ponovi ovu partiju u polufinau protiv Engleskinje Tabise Mojo, koja je savladala Poljakinju Lauru Šidlovsku, možemo se nadati još jednom podvigu srpske bokserke i plasmanu u finale.

“Presrećna sam zbog pobede i zbog toga što sam obezbedila medalju za Srbiju, ali ne želim ovde da stanem. Došla sam da se borim do kraja i da pokažem koliko mogu. Hvala svima koji su bili uz mene i verovali u mene. Ovo je medalja za Srbiju, ali sada želim još više”, rekla je Sonja Vukšić.

Za maksimalno dobar učinak u prvom današnjem programu bokserki Srbije, potrudila se Jovana Devetaković.

Ona je u meču osmine finala u pero kategoriji (do 57 kg) pobedila tehničkim nokautom u prvoj rundi Ester Žulpu iz Letonije, rivalku koja nije stigla ni delić bokserskog znanja da pokaže, jer joj to nije dozvolila naša takmičarka furioznim napadima i brzim završetkom borbe.

“Nisam očekivala ovako brz završetak meča. Želela sam da ja uspostavim tempo, ali nisam očekivala da će kraj uslediti već u prvom minutu našeg duela. Sutra boksujem sa reprezentativkom Grčke, koja je pobedila Irkinju i to će već biti meč za medalju. I onda me u slučaju povoljnog ishoda čeka još jedan meč do finala”, rekla je Jovana Devetaković.

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