BRAVO, SONJA! Srbija osvojila prvu medalju na Evropskom prvenstvu u boksu!
U četvrtfinalnom meču srednje kategorije (do 75 kg) Sonja Vukšić je savladala na poene odlukom sudija Ukrajinku Irinu Onoprijenko i osigurala prvu medalju za boksersku reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu za mlade (U19) u Loznici.
Sonja je od starta kontrolisala borbu, boksujući većim delom meča na distanci protiv rastom niže Ukrajinke. Pogađala je Sonja prezicnim levim direktima u glavu i telo Ukrajinku, uz dobro povezane napade levim krošeom i desnim aperkatom.
Sonja je neverovatno zrelo danas boksovala, i ako ponovi ovu partiju u polufinau protiv Engleskinje Tabise Mojo, koja je savladala Poljakinju Lauru Šidlovsku, možemo se nadati još jednom podvigu srpske bokserke i plasmanu u finale.
“Presrećna sam zbog pobede i zbog toga što sam obezbedila medalju za Srbiju, ali ne želim ovde da stanem. Došla sam da se borim do kraja i da pokažem koliko mogu. Hvala svima koji su bili uz mene i verovali u mene. Ovo je medalja za Srbiju, ali sada želim još više”, rekla je Sonja Vukšić.
Za maksimalno dobar učinak u prvom današnjem programu bokserki Srbije, potrudila se Jovana Devetaković.
Ona je u meču osmine finala u pero kategoriji (do 57 kg) pobedila tehničkim nokautom u prvoj rundi Ester Žulpu iz Letonije, rivalku koja nije stigla ni delić bokserskog znanja da pokaže, jer joj to nije dozvolila naša takmičarka furioznim napadima i brzim završetkom borbe.
“Nisam očekivala ovako brz završetak meča. Želela sam da ja uspostavim tempo, ali nisam očekivala da će kraj uslediti već u prvom minutu našeg duela. Sutra boksujem sa reprezentativkom Grčke, koja je pobedila Irkinju i to će već biti meč za medalju. I onda me u slučaju povoljnog ishoda čeka još jedan meč do finala”, rekla je Jovana Devetaković.
BONUS VIDEO: TAJSON FJURI EKSKLUZIVNO ZA NOVOSTI: Najlepši pileći burger sam jeo u Somboru
Preporučujemo
CEO REGION JE ZATEČEN! Adriana sa srpskom zastavom prišla Hrvatici, a onda je usledilo iznenađenje
17. 08. 2026. u 06:02 >> 06:39
TRESE SE MARAKANA! Evo šta je Alberto Rijera uradio pred prvi trening u Zvezdi
17. 08. 2026. u 06:16
GROM IZ VEDRA NEBA: Nikola Kalinić završio igračku karijeru!
17. 08. 2026. u 16:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!
Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.
16. 08. 2026. u 15:42
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)