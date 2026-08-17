DELIJE POSLALE PORUKU PRED MEČ ZVEZDA - PLZENJ: Zar nismo naučili da komšije uvek gura država, a nama...

Najvatrenije pristalice Crvene zvezde, popularne Delije, oglasile su se pred važan duel koji srpski šampion igra protiv Viktorije Plzenj u okviru Lige Evrope.

FOTO: N. Skenderija

U saopštenju koje se brzo proširilo društvenim mrežama, "Delije" podsećaju na težak put koji je klub prešao – od dugova i godina bez Evrope, do pobeda nad velikanima, uz jasan poziv na mobilizaciju svih kojima je crveno-bela boja u srcu.

Navijači Crvene zvezde žele da u četvrtak stadion "Rajko Mitić" ponovo bude nepremostiva tvrđava, a njihovo saopštenje, napisano iz ugla vernog druga sa tribine, prenosimo u celosti:

- Brate, saslušaj me sada dobro, pošto vidim da se sve lako zaboravlja. Prošli smo dosta toga zajedno. Zar nismo dovoljno patili i sabirali dugovanja iz godine u godinu bez Evrope? Zar nismo naučili da komšije uvek gura država, a nama pričaju da nas gura neko? Kako brate to protiv Salzburga, Kopenhagena, Milana, Liverpula, Genta, Lila, Štutgarta itd... Jel moguće da ne znamo da cenimo ono šta imamo? Jel treba opet da nam se ponovi da bi se setili prošlosti... Mene ovo brate mnogo pogađa! Možda su mislili da me slome, ali mi je ovo dalo snagu samo! Ja brate dolazim u četvrtak da pokažem da je ljubav ka Zvezdi sad samo još jača! Nadam se da se vidimo! Tvoj drug sa tribine - stoji u poruci.

Ovim rečima navijači podsećaju na epske duela protiv evropskih giganata koji su se poslednjih godina vratili na "Marakanu", ističući da se uspeh ne sme uzimati zdravo za gotovo.