ŠERIF ENDIAJE IMA NOVI KLUB: Bivši igrač Zvezde obukao crno-beli dres

Senegalski napadač Šerif Endiaje (28) novi je fudbaler solunskog PAOK-a, zvanično je potvrdio grčki klub. Doskorašnji centarfor turskog Samsunspora stiže na stadion „Tumba“ na jednogodišnju pozajmicu, uz opciju potpunog otkupa ugovora na kraju sezone.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novi napadač zadužio je dres sa brojem 27, a u Solun stiže sa oreolom proverenog golgetera koji je najbolje dane karijere proveo u Crvenoj zvezdi.

Navijači u Srbiji dobro pamte Endiajea, koji je u leto 2023. godine stigao na „Rajko Mitić“. Tokom boravka u Beogradu, Senegalac je postao jedan od ključnih igrača crveno-belih, osvojivši tri uzastopne titule šampiona Srbije i dva Kupa. Posebno impresivna bila je sezona 2024/25, koju je završio kao najbolji strelac Superlige sa 19 postignutih golova (ukupno 22 u svim takmičenjima). Takođe, ostavio je trag i u Ligi šampiona, gde je tri puta tresao mreže rivala u elitnom takmičenju.

Pre dolaska u Grčku, u dresu Samsunspora je protekle sezone upisao 29 nastupa uz 10 postignutih golova.

Standardni je član reprezentacije Senegala, za koju je upisao 19 nastupa i četiri pogotka, a bio je i deo nacionalnog tima na Svetskom prvenstvu 2026. godine, kao i na Afričkom kupu nacija.

Angažovanjem Endiajea, PAOK je dobio snažnog i iskusnog napadača koji bi trebalo da bude ključna uzdanica tima u borbi za trofeje u Grčkoj i zapaženiji rezultat na evropskoj sceni.