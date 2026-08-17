ŠERIF ENDIAJE IMA NOVI KLUB: Bivši igrač Zvezde obukao crno-beli dres
Senegalski napadač Šerif Endiaje (28) novi je fudbaler solunskog PAOK-a, zvanično je potvrdio grčki klub. Doskorašnji centarfor turskog Samsunspora stiže na stadion „Tumba“ na jednogodišnju pozajmicu, uz opciju potpunog otkupa ugovora na kraju sezone.
Novi napadač zadužio je dres sa brojem 27, a u Solun stiže sa oreolom proverenog golgetera koji je najbolje dane karijere proveo u Crvenoj zvezdi.
Navijači u Srbiji dobro pamte Endiajea, koji je u leto 2023. godine stigao na „Rajko Mitić“. Tokom boravka u Beogradu, Senegalac je postao jedan od ključnih igrača crveno-belih, osvojivši tri uzastopne titule šampiona Srbije i dva Kupa. Posebno impresivna bila je sezona 2024/25, koju je završio kao najbolji strelac Superlige sa 19 postignutih golova (ukupno 22 u svim takmičenjima). Takođe, ostavio je trag i u Ligi šampiona, gde je tri puta tresao mreže rivala u elitnom takmičenju.
Pre dolaska u Grčku, u dresu Samsunspora je protekle sezone upisao 29 nastupa uz 10 postignutih golova.
Standardni je član reprezentacije Senegala, za koju je upisao 19 nastupa i četiri pogotka, a bio je i deo nacionalnog tima na Svetskom prvenstvu 2026. godine, kao i na Afričkom kupu nacija.
Angažovanjem Endiajea, PAOK je dobio snažnog i iskusnog napadača koji bi trebalo da bude ključna uzdanica tima u borbi za trofeje u Grčkoj i zapaženiji rezultat na evropskoj sceni.
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