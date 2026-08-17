Svet

TRAMP PRETI IRANU SVOJIM IZLIZANIM ŠALAMA: Do sada smo koristili kikiriki, imamo mnogo oružja srednjeg dometa

Novosti online

17. 08. 2026. u 18:12

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ne postoji zabrinutost oko zaliha oružja američke vojske, zbog rata u Iranu, navodeći da SAD i dalje imaju velike rezerve oružja.

ТРАМП ПРЕТИ ИРАНУ СВОЈИМ ИЗЛИЗАНИМ ШАЛАМА: До сада смо користили кикирики, имамо много оружја средњег домета

Foto: Fatemeh Bahrami/AFP/Profimedia, Li Rui/Xinhua News/Profimedia, Foxpictures/Depositphotos

- Ono što smo koristili je kikiriki. Imamo mnogo oružja srednjeg dometa - rekao je Tramp za Foks njuz.

Prethodno su neki analitičari u medijima upozoravali da su SAD iskoristile više od polovine svojih zaliha nekih sistema naoružanja u ratu sa Iranom, od početka avgusta.

Govoreći o mirovnim pregovorima sa Iranom, Tramp je kazao da postoji direktan kanal komunikacije sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ali je dodao da ne žuri da okonča sukob.

- Oni su dobri igrači pokera, ali ginu. Nemam vremenski raspored. Ne žurim - istakao je Tramp, govoreći o pregovorima sa Iranom.

On je pozvao Iran da istakne "belu zastavu" i da odmah okonča sukob sa SAD, zato što "ne može da računa da će postići pobedu".

- Trebalo bi da istaknu belu zastavu predaje - rekao je Tramp.

Američki predsednik je kazao da nije zabrinut zbog potencijalnog uticaja rata sa Iranom na predstojeće srednjoročne izbore u SAD.

Takođe je rekao da će SAD bomardovati Oman, koji je pregovarao sa Iranom o sporazumu za plovidbu kroz Ormuski moreuz, ako stane na put američkim interesima.

(Tanjug)

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