TRAMP PRETI IRANU SVOJIM IZLIZANIM ŠALAMA: Do sada smo koristili kikiriki, imamo mnogo oružja srednjeg dometa
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ne postoji zabrinutost oko zaliha oružja američke vojske, zbog rata u Iranu, navodeći da SAD i dalje imaju velike rezerve oružja.
- Ono što smo koristili je kikiriki. Imamo mnogo oružja srednjeg dometa - rekao je Tramp za Foks njuz.
Prethodno su neki analitičari u medijima upozoravali da su SAD iskoristile više od polovine svojih zaliha nekih sistema naoružanja u ratu sa Iranom, od početka avgusta.
Govoreći o mirovnim pregovorima sa Iranom, Tramp je kazao da postoji direktan kanal komunikacije sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ali je dodao da ne žuri da okonča sukob.
- Oni su dobri igrači pokera, ali ginu. Nemam vremenski raspored. Ne žurim - istakao je Tramp, govoreći o pregovorima sa Iranom.
On je pozvao Iran da istakne "belu zastavu" i da odmah okonča sukob sa SAD, zato što "ne može da računa da će postići pobedu".
- Trebalo bi da istaknu belu zastavu predaje - rekao je Tramp.
Američki predsednik je kazao da nije zabrinut zbog potencijalnog uticaja rata sa Iranom na predstojeće srednjoročne izbore u SAD.
Takođe je rekao da će SAD bomardovati Oman, koji je pregovarao sa Iranom o sporazumu za plovidbu kroz Ormuski moreuz, ako stane na put američkim interesima.
(Tanjug)
Preporučujemo
PROPAST JEDNE NACIJE: Manje od polovine Britanaca ponosno na svoje državljanstvo
17. 08. 2026. u 17:13
POJAVIO SE NOVI OTVOR NA ETNI IZ KOG KULjA LAVA: Dolazni letovi ograničeni do sutra
17. 08. 2026. u 17:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)