ISPUNJENO JOŠ JEDNO OBEĆANJE DATO GRAĐANIMA SRBIJE! Ministar Mali: Od danas je na listu stavljeno 18 novih lekova

MINISTAR finansija i prvi potpredsednik Vlade Srbije, Siniša Mali oglasio se pobodom još jednog ispunjenog obećanja građanima Srbije koje je dala država i predsednik Aleksandar Vučić. Obećanje se odnosi na smanjenje cena lekova.

Foto: Instagram/mali_sinisa

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

"Još jedno ispunjeno obećanje koje smo dali građanima Srbije!

Nastavljamo sa sprovođenjem mera iz paketa podrške i sa smanjenjem troškova građana za lekove, pa je tako od danas, na listu lekova stavljeno 18 novih lekova, za koje država preuzima najveći deo troškova. To znači da građani od danas imaju pravo na nove lekove na recept o trošku RFZO, a koje su do sada plaćali u celosti.

Ovo je trajna mera stavljanja novih lekova na recept gde država preuzima deo troškova za lekove koje su građani do sada plaćali, pa će ta terapija biti dostupna većem broju pacijenata nego što je bilo do sada. Inače, za ovu meru će se godišnje izdvajati 3,7 milijardi dinara.

Na Listu lekova su stavljeni novi oralni antikoagulansi, čak 16 lekova za sprečavanje moždanog udara i šloga, i za te lekove država preuzima 70 odsto troška, a građani 30 odsto. Inače, do sada su građani izdvajali oko 1.700 do 6.000 dinara po pakovanju leka, a sada će, doplata iznositi od 600 do 1.100 dinara.

Takođe, na Listu su stavljena i dva nova leka za srčanu slabost, za koje će građani plaćati 50 odsto troškova. Troškovi građana za ove lekove će biti značajno smanjeni pošto su do sada za njih plaćali između 2.500 i 4.500 dinara, a od sada će izdvajati oko 1.700 dinara.

Naravno, ne smemo zaboraviti ni da je od 1. avgusta, u svim apotekama u Srbiji, na snazi mera smanjenja doplate koju građani plaćaju za lekove.

Ovakve mere znače manje izdvajanja iz kućnog budžeta, lakši pristup terapiji i veću sigurnost za pacijente i njihove porodice. Najvažnije je da lek bude dostupan onda kada je potreban, i da njegova cena ne bude prepreka za redovno lečenje."

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