"NE VIDIM LIVERPUL U PRVIH 4" Krauč šokirao navijače "redsa"

Nekadašnji engleski reprezentativac i golgeter Liverpula Piter Krauč izneo je prilično pesimističnu prognozu za svoj bivši klub pred početak nove sezone u Premijer ligi.

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„Nisam siguran u ovaj tim. Mislim da je novi menadžer sjajan, ali odlasci igrača u poslednjih nekoliko sezona su ih uveliko oslabili. Da li su ih adekvatno zamenili? Nisam ubeđen. Biće zanimljivo videti Isaka i Ekitikea (kad se oporavi) zajedno u napadu, ali ne verujem da Liverpul ove godine može da osvoji titulu„, preneo je lokalni Liverpool Echo reči Pitera Krauča.

Otpisao ih je za titulu, ali pored toga ih ne vidi čak ni u prva četiri tima Premijer lige.

Arsenal će biti šampion, drugi Mančester Siti, treći Mančester Junajted i četvrti Čelsi - rekao je bivši golgeter.