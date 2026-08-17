NEMA ČEKANJA! Ministar Lončar izdao hitan nalog direktorima: U najkraćem roku da se primeni pravilnik o lekova koji su pojeftijinili
MINISTAR zdravlja dr Zlatibor Lončar izdao je hitnu instrukciju o primeni nove liste lekova koja je danas stupila na snagu, kako bi građani odmah mogli da uzmu lekove po značajno manjoj participaciji.
- U vezi sa stupanjem na snagu Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS", br. 70/26) i početka primene dela pravilnika kojim je na Listu A1 Liste lekova stavljeno 16 lekova iz grupe novih antikoagulantnih lekova i dva leka za srčanu insuficijenciju, a koji se primenjuje od 17. avgusta 2026. godine, potrebno je da zdravstvenim radnicima koji imaju pravo propisivanja lekova u zdravstvenoj ustanovi čiji ste direktor, u najkraćem roku, ukažete na proširenje Liste lekova i mogućnost propisivanja istih pacijentima koji ispunjavaju uslove propisane ovom Listom - napisao je Lončar direkroima nadležnih zdravstvenih ustanova, saznaje Kurir.
Podsetimo, od danas stupa na snagu trajno pojeftinjenje lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti, a u sklopu paketa mera pomoći građanima koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Država je za to iz budžeta izdvojila 3,7 milijardi dinara, odnosno oko 32 miliona evra.
Tim povodom se iz Kliničkog centra Srbije danas uživo obratio ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar.
- Od danas, svi pacijenti odlaze u apoteku i plaćaju ga znatno manje, ali svako mora da ima recept izabranog lekara - rekao je ministar Lončar.
Reč je o lekovima koji se dobijaju isključivo na recept, a cene dve grupe lekova značajno su snižene.
Kurir
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