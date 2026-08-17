BRNABIĆ: Blokaderi optužuju državu za pad Univerzitet u Beogradu da bi prikrili nedostatak odgovornosti

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da blokaderi optužuju državu za loše rezultate Univerziteta u Beogradu (UB) na Šangajskoj listi kako bi prikrili sopstvenu neodgovornost i istakla da su ulaganja u nauku i plate profesora na istorijskom maksimumu.

TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE/ MILOŠ MIŠKOV/ nr

Brnabićeva je u objavi na mreži X, reagujući na navode dekana Hemijskog fakulteta Gorana Roglića da se naukom ne može baviti bez ulaganja, dodala da se blokaderi, pokušavajući da se opravdaju, sve više ukopavaju.

-Ovi što se više vade, to se više ukopavaju. Država je kriva za loše rezultate nečega čime oni potpuno samostalno upravljaju. I kada postavimo bilo koje pitanje o univerzitetu - odmah se žale da je to mešanje u autonomiju univerziteta. Odjednom, kada su rezultati sve gori - nisu krivi oni, nego država. Zanimljiva logika koja pre svega pokazuje nedostatak bilo kakve odgovornosti, istakla je Brnabićeva.

Osvrćući se na navode Roglića da Fond za nauku 10 meseci nije objavio rezultate poziva za projektno finansiranje nauke, podsetila je da je Fond za nauku nastao 2019. godine, u vreme predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koga, kako kaže, blokaderi optužuju da nije ulagao u obrazovanje, kao i da im je za sve kriv i da uništava univerzitet i nauku.

-Niko pre SNS i Aleksandra Vučića se nije setio da osnuje Fond za nauku - niko od velikih blokadera iz svih zajedno stranaka koje su mučile, a ne vodile, Srbiju do 2012. godine, istakla je Brnabić.

Naglasila je da su danas plate profesora i istraživača na fakultetima u Srbiji na istorijskom maksimumu, kao i da one nikada nisu bile veće.

-Blokaderi su ozbiljna 'elita', sve naučnik do naučnika, ali im čitav Univerzitet u Beogradu drži profesor Stojan Radenović - ne Đokić, ni Bakić, ni Tošković, ni Biljana Stojković, ni bilo ko od onih koji sve znaju i za sve žele da se pitaju, već profesor Radenović. Onaj profesor za koga se lično Vučić zauzeo da se vrati na Univerzitet u Beogradu. Onaj koga zovete 'Ćaci' i kome se smejete. Taj. Ne žali se, ne traži krivca u drugima, već radi i stvara, i zna šta je država, navela je Brnabićeva.

Dekan Hemijskog fakulteta profesor Goran Roglić prethodno je izneo tvrdnju da je pad Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi, posledica malih ulaganja u nauku.

Tvrdi takođe da nedostaje projektno finansiranje i da Fond za nauku deset meseci ne može da objavi rezultate poziva Ideje (poziv za projektno finansiranje nauke), koji je raspisan u februaru 2025. godine.

(Tanjug)

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