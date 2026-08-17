POJAČAVA SE NOVI UČESNIK PREMIJER LIGE: Ipsivič doveo talentovanog Utaru

Dosadašnji fudbaler Strazbura Abdul Utara potpisao je ugovor sa Ipsvičem do 2031. godine, saopštio je danas engleski klub.

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Utara (20) je rođen u Obali Slonovače, a u omladinske selekcije Strazbura stigao je 2018. godine. On je za prvi tim francuskog kluba u svim takmičenjima odigrao 61 meč.

"Veoma sam srećan što sam potpisao za Ipsvič. Premijer liga je najbolja liga na svetu i čim sam saznao da postoji prilika da igram u Engleskoj odmah sam prihvatio ponudu. Još sam mlad, ali već imam određenog iskustvo i jedva čekam da upoznam navijače i saigrače", rekao je Utara, preneo je zvanični sajt kluba.

Fudbaleri Ipsviča će 22. avgusta u prvom kolu Premijer lige dočekati Sanderlend.

