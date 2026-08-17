TRAMPOVA KRIPTO KOMPANIJA I KINEZI: Saradnja sa platformom koja nudi AI modele kineskih firmi

KOMPANIJA za kriptovalute World Libarty Financial, iza koje stoji američki predsednik Donald Tramp, sarađuje sa hongkonškim poslovnim projektom WorldClav, koji nudi i modele veštačke inteligencije (AI) kineskih firmi, objavio je Rojters.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Agencija napominje da je američka administracija te kineske kompanije označila kao rizik po nacionalnu bezbednost.

Prema analizi Rojtersa, od 90 modela veštačke inteligencije dostupnih na platformi WorldClav, gotovo polovinu (43) razvile su kineske kompanije, među kojima i Alibaba, Baidu, Z.ai, DeepSeek i Moonshot.

WorldClav istovremeno nudi i modele američkih kompanija, kao što su OpenAi i Anthropik, a za plaćanje svojih usluga prihvata kriptovalutu USD1, stabilni novčić koji je pokrenula kompanija World Libarty Financial.

Porodica predsednika Trampa poseduje 38 odsto kompanije World Libarty Financial i ostvaruje prihode od korišćenja njenih kripto-tokena.

Rojters navodi da nije mogao da utvrdi detalje finansijskog aranžmana koji su napravili World Libarty Financial i WorldClav, niti koliko je novca porodica Tramp do sada zaradila od kripto-plaćanja na toj platformi.

Saradnja privlači posebnu pažnju zbog politike Trampove administracije prema kineskoj tehnološkoj industriji.

Alibaba i Baidu nalaze se na listi kineskih kompanija povezanih sa vojskom koju je sačinilo američko Ministarstvo odbrane, dok je Z.ai, ranije poznat kao Zhipu AI, na listi američkog Ministarstva trgovine koja ozbiljno ograničava pristup američkoj tehnologiji.

Prema američkim vlastima, Z.ai doprinosi modernizaciji kineske vojske razvojem i integracijom naprednih sistema veštačke inteligencije.

Zvaničnici Trampove administracije takođe su kompanije DeepSeek i Moonshot optuživali za krađu intelektualne svojine od američkih konkurenata.

Stručnjaci za kinesku tehnologiju, trgovinu i državnu etiku ocenili su da poslovna saradnja World Libarty Financial i WorldClav nije nezakonita, ali da je u suprotnosti sa oštrim stavom Trampove administracije prema kineskim tehnološkim kompanijama i otvara pitanja potencijalnog sukoba interesa.

(Tanjug)

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