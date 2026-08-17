KAKVA BOMBA IZ SERIJE A: Sin bivšeg igrača Partizana prelazi u Milan za 50 miliona evra

Italijanski velikan Milan nalazi se pred samim završetkom transfera koji je uzdrmao fudbalsku pijacu u Seriji A! Reč je o Dijegu Moreiri, 22-godišnjem krilnom napadaču Strazbura i sinu miljenika navijača Partizana, Almamija Moreire.

Richard Lee / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema navodima vodećih evropskih insajdera, uključujući Fabricija Romana i "Skaj Sport", "rosoneri" su u završnoj fazi pregovora za potpis mladog reprezentativca Belgije. Čitav paket aranžman trebalo bi da iznosi oko 50 miliona evra (fiksni deo plus bonusi), čime je Milan praktično "ukrao" igrača ispred nosa Lajpcigu.

Iako je Lajpcig dugo važio za favorita, pregovori su proteklih dana zapeli, što je iskoristio superagent Žorž Mendeš. On je munjevitom akcijom usmerio Moreiru ka "San Siru", nakon što je ranije tokom leta i Roma odustala od transfera jer joj je cena od 45 miliona evra bila previsoka.

Dijego Moreira je protekle sezone bio jedan od najboljih fudbalera Strazbura, gde je na 42 utakmice upisao pet golova i devet asistencija. Interesantno je da ga je Čelsi prošlog leta prodao francuskom klubu za svega 8,5 miliona evra. Iako su "plavci" zadržali povratnu klauzulu, nisu pokazali interesovanje da je aktiviraju, što je Milan oberučke prihvatio.

Za ljubitelje fudbala u Srbiji, najzanimljivija je činjenica da je Dijego sin čuvenog Almamija Moreire. Popularni "Doktor Mo" bio je mozak igre Partizana u periodu od 2007. do 2011. godine, osvojivši četiri titule šampiona Srbije i tri Kupa, postavši jedan od najboljih stranaca u istoriji kluba iz Humske.

Njegov sin Dijego, koji je nedavno proslavio 22. rođendan, primarno igra na poziciji levog krila, mada se odlično snalazi i na desnoj strani.

Njegov dolazak u Milano podgrejao je spekulacije o budućnosti prve zvezde tima, Rafaela Leaa, jer se veruje da bi Moreira mogao da bude njegova direktna zamena ili pak paklena konkurencija.