VELIKA BRITANIJA PRED EKONOMSKIM SLOMOM? Energetski računi postali neizdrživi

VELIKA Britanija je u dubokoj krizi zbog rekordno visokih cena energije, rekao je Danni Kruger, poslanik desničarske opozicione stranke Reform UK.

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- Velika Britanija je u dubokoj ekonomskoj krizi zbog naših cena energije. Imamo najveće račune za struju na svetu, i to je glavni razlog našeg sporog rasta, niskih plata i činjenice da smo nekonkurentni u odnosu na ostatak sveta -rekao je Kruger.

Emitovanje je vodio britanski TV kanal GBNevs.

On je pozvao vladu da iskoristi sve dostupne izvore energije koji se nalaze u Velikoj Britaniji da izađe iz krize i da to učini što je brže moguće.

U julu je Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) predvidela da će rast BDP-a Velike Britanije u tekućoj godini usporiti za 1,5 puta - na 0,9% - u pozadini visokih cena energije, povećanja pritiska na javne finansije i slabog rasta produktivnosti, koji ograničavaju ekonomsku aktivnost i viši životni standard.

(Ria Novosti)