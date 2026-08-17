Ekonomija

VELIKA BRITANIJA PRED EKONOMSKIM SLOMOM? Energetski računi postali neizdrživi

Dragana Drlačić

17. 08. 2026. u 14:38

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VELIKA Britanija je u dubokoj krizi zbog rekordno visokih cena energije, rekao je Danni Kruger, poslanik desničarske opozicione stranke Reform UK.

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА ПРЕД ЕКОНОМСКИМ СЛОМОМ? Енергетски рачуни постали неиздрживи

SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

- Velika Britanija je u dubokoj ekonomskoj krizi zbog naših cena energije. Imamo najveće račune za struju na svetu, i to je glavni razlog našeg sporog rasta, niskih plata i činjenice da smo nekonkurentni u odnosu na ostatak sveta -rekao je Kruger.

Emitovanje je vodio britanski TV kanal GBNevs.

On je pozvao vladu da iskoristi sve dostupne izvore energije koji se nalaze u Velikoj Britaniji da izađe iz krize i da to učini što je brže moguće.

U julu je Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) predvidela da će rast BDP-a Velike Britanije u tekućoj godini usporiti za 1,5 puta - na 0,9% - u pozadini visokih cena energije, povećanja pritiska na javne finansije i slabog rasta produktivnosti, koji ograničavaju ekonomsku aktivnost i viši životni standard.

(Ria Novosti)

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