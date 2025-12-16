U IRANU INFLACIJA KAO U SRBIJI DEVEDESETIH: Nacionalna valuta opala na 1,3 miliona rijala za jedan dolar

IRANSKA valuta rijal ponovo je opala na novi rekordni minimum od 1,3 miliona rijala za jedan američki dolar.

Foto: Tanjug

Brza devalvacija pojačava inflaciju, povećavajući cene hrane i drugih potrepština, što je trend koji bi mogao biti pojačan promenom cene benzina uvedenom poslednjih dana.

Pad rijala dolazi u trenutku kada se čini da su napori za oživljavanje pregovora između Vašingtona i Teherana o iranskom nuklearnom programu zastali, dok neizvesnost i dalje postoji zbog rizika od obnavljanja sukoba Irana i Izraela, prenosi Biznis.rs.

Iranska ekonomija je godinama pod međunarodnim sankcijama, posebno nakon što je predsednik SAD Donald Tramp jednostrano povukao Vašuington iz nuklearnog sporazuma Teherana sa svetskim silama 2018. godine.

Taj sporazum potpisan je 2015. godine i on je ograničio zalihe uranijuma u ​​Iranu u zamenu za ublažavanje sankcija, a tada je jedan dolar vredeo oko 32.000 rijala.

Nakon što se Tramp vratio u Belu kuću u januaru, njegova administracija je obnovila kampanju „maksimalnog pritiska“, proširujući sankcije koje su usmerene na iranski finansijski sektor i izvoz energije.

Vašington je ponovo progonio firme koje su uključene u trgovinu iranskom sirovom naftom, uključujući prodaju sa popustom kupcima u Kini.

Dalji pritisak usledio je krajem septembra, kada su Ujedinjene nacije ponovo uvele sankcije Iranu vezane za nuklearni program.

Te mere su još jednom zamrzle iransku imovinu u inostranstvu i obustavile transakcije oružja sa Teheranom.

(BizPortal)

BONUS VIDEO:

O ŽRTVI I LjUBAVI: Tako je govorio Nikolaj kazuje hadži Petar Božović EP26