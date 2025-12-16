OGLASILA SE BELA KUĆA: Amerika zabranjuje ulazak državljana iz ovih sedam zemalja

SJEDINjENE Američke Države uvode potpuna ograničenja ulaska u zemlju za državljane sedam zemalja Afrike i Azije, navodi se u saopštenju Bele kuće.

Foto: Profimedia

U tekstu se navodi da se uvode potpune zabrane i ograničenja ulaska za još pet država, na osnovu nedavne analize: Burkina Faso, Mali, Niger, Južni Sudan i Sirija. Pod ovu meru su dodatno uključeni i Laos i Sijera Leone, za koje su do sada važila delimična ograničenja.

Tramp: Trajna obustava migracije iz zemalja trećeg sveta

Krajem prošlog meseca predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će trajno obustaviti migraciju iz zemalja trećeg sveta, uz ukidanje svih federalnih povlastica i subvencija za lica koja žive u Sjedinjenim Državama, a nisu državljani.

On je poručio da će biti deportovan svaki strani državljanin koji predstavlja "društveni teret, bezbednosnu pretnju ili je nespojiv sa zapadnom civilizacijom".

Preporuka o potpunoj zabrani ulaska

Početkom decembra ministarka unutrašnje bezbednosti Kristi Noem, nakon sastanka sa predsednikom SAD, preporučila je uvođenje potpune zabrane ulaska za države koje, kako je navela, "preplavljuju Sjedinjene Države ubicama, parazitima i ljudima koji žive od tuđih davanja".

Ona, međutim, nije precizirala na koje se zemlje tačno ta preporuka odnosi.

Napad kod Bele kuće pojačao kritiku migranata

Novi talas kritika migranata u SAD usledio je nakon napada na pripadnike Nacionalne garde u blizini Bele kuće. Državljanin Avganistana je 26. novembra otvorio vatru iz revolvera na nekoliko stotina metara od zgrade administracije, ranivši dvoje pripadnika službe na dužnosti.

Kasnije je dvadesetogodišnja pripadnica Nacionalne garde Sara Bekstrom preminula, dok se lekari i dalje bore za život njenog dvadesetčetvorogodišnjeg kolege. Predsednik Tramp je ovaj događaj nazvao terorističkim napadom, a Generalno tužilaštvo će zatražiti smrtnu kaznu za počinioca.

Provera svih izbeglica primljenih u vreme Bajdena

Vlasti SAD najavile su da će proveriti sve osobe koje su ušle u zemlju u okviru programa prethodne administracije, pokrenutog nakon povlačenja američkih trupa iz Avganistana.

Dan ranije, agencija AP je, pozivajući se na interni dokument, objavila da vlasti planiraju detaljnu proveru svih izbeglica primljenih u vreme bivšeg predsednika Džozefa Bajdena. U dokumentu se navodi da je prethodno rukovodstvo davalo prednost brzini i broju, a ne temeljnoj bezbednosnoj proveri.