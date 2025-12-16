ŠEFICA KABINETA BELE KUĆE: U Trampovoj administraciji ima untrašnjih tenzija

ŠEFICA kabineta Bele kuće Suzi Vajls tvrdi da u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa postoje unutrašnje tenzije oko više pitanja, od sprovođenja imigracionih zakona do smanjenja obima vlade.

U intervjuu za časopis "Veniti fer", Vajls je prikazala nepovoljnu sliku uloga koje su imali neki od bliskih Trampovih saradnika, a samog Trampa je opisala kao predsednika koji ima "ličnost alkoholičara" i "sklon je da se sveti zamišljenim neprijateljima", prenosi Rojters.

Vajls, prva žena šefica kabineta Bele kuće, takođe je rekla da je potpredsednik SAD Dž. D. Vens "teoretičar zavere već čitavu deceniju".

Ona je opisala njegov prelazak sa pozicije Trampovog kritičara u redove pristalica kao "neku vrstu političke odluke, motivisane njegovom kampanjom u Senatu, a ne principima".

Vajlsova je kritikovala način na koji je milijarder Ilon Mask demontirao Američku agenciju za međunarodni razvoj, kako je državna tužiteljka Pem Bondi prvobitno reagovala na planirano objavljivanje dosijea Džefrija Epstina i potvrdila je da je upozorila Trampa da ne pomiluje najnasilnije učesnike u napadu na američki Kapitol 6. januara 2021. godine.

Šefica kabineta Bele kuće je takođe izjavila da je izvršila pritisak na Trampa da odloži svoju odluku o sveobuhvatnim trgovinskim tarifama, ali, prema sopstvenim rečima, nije uspela da promeni njegovo mišljenje ni u jednom slučaju.

Ona je izrazila uverenje je da je administracija trebalo da primeni veću kontrolu u procesu deportacije imigranata koji ilegalno borave u zemlji kako bi se izbegle greške.

-On (Tramp) ima ličnost alkoholičara. Tramp ne pije, ali deluje sa stavom da nema ničega što on ne može da uradi, rekla je Vajlsova, objašnjavajući da se tokom odrastanja sa ocem alkoholičarem pripremila za kontrolisanje "velikih ličnosti".

