DA SE DECA RAĐAJU, I DA MLADI OVDE IMAJU PERSPEKTIVU Macut: Demografske mere su prioritet Vlade

NEMA važnijeg pitanja od demografije, a demografske mere su prioritet Vlade. Zato je u Srbiji prvi put formirano telo koje je najviši koordinacioni mehanizam u demografiji - Savet za porodicu i demografiju, koje će pratiti stanje u populaciji i predlagati efikasne mere uz usklađivanje politika svih relevantnih resora, poručio je juče premijer Đuro Macut otvarajući treću konferenciju "Srbija - naša porodica".

Foto Tanjug

Kao predsedavajući novoosnovanog tela, rekao je da će jedno od važnih pitanja kojima će se baviti Savet biti jačanje politika koje se tiču zdravlja nacije:

- Ulaganje u kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, jačanje svesti o prevenciji, ulaganje u najsavremeniju dijagnostiku i terapijske mogućnosti od životne su važnosti za zdravu naciju, ali i stabilne porodice i zdravo društvo budućnosti.Jedan od ciljeva novoosnovanog Saveta je i ulaganje u obrazovni sistem, koji je još jedan od temelja održivog demografskog razvoja. Samo na taj način imaćemo stabilnu budućnost i odgovarati savremenim potrebama tržišta i društva i steći poverenje mladih ljudi da svoje planove i svoju budućnost vide u ovoj zemlji.

Članovi Saveta, pored resornih ministarstava, biće i predstavnici akademske zajednice i udruženja građana, kako bi se zajedničkim radom, rekao je premijer, postigli najbolji rezultati.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević rekla je da je počela izrada prvog dokumenta strategije demografskog razvoja Srbije za period od 2026. do 2036. sa projekcijama do 2050. kojim je prvi put Srbija jasno i odlučno stavila demografiju u sam vrh razvojnih projekata.

- Strategija je jedan od najvažnijih koraka naše države u poslednjim decenijama - dodala je ministarka. - Očekujemo da donese jasne ciljeve zasnovane na podacima, kako bismo usporili negativne trendove i stvorili uslove za rast broja stanovnika, kao i da poveže sve sektorske politike - od obrazovanja, brige za decu, socijalne zaštite, ekonomske sigurnosti, stambene politike i zdravlja, tržišta rada i regionalnog razvoja - u jedinstvenu, međuresornu sistemsku politiku koja direktno utiče na kvalitet života naših građana.

Foto Tanjug

Ministarka je ukazala da je važno obezbediti kontinuitet, jer demografija ne trpi kratke rokove, a zajednički cilj je da Srbija bude zemlja u kojoj se deca rađaju i u kojoj mladi imaju perspektivu.

- Naš cilj jeste i da pozicioniramo Srbiju kao regionalni centar za razvoj modernih demografskih i porodičnih politika - rekla je Jelena Žarić Kovačević. - Takođe nam je cilj da mere za porodice budu brže, usklađenije i usmerene na stvarne potrebe građana. Svaka lokalna zajednica mora da prati svoje potrebe i prilagođava mere podrške porodici. Kroz program "Ljudi čine grad", koji realizujemo uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, podržavamo naše gradove i opštine da sagledaju sve prednosti unapređenja kvaliteta života naših građana i izgrade svoje lokalne zajednice "po meri porodice".

Miloš Vučević, savetnik predsednika države, rekao je da je nesporno da je demografija ključno pitanje koje se tiče svih nas: - Nekada se pravi zamka da je zasnivanje porodice individualno pravo, što je nesporno, ali jedan narod mora da se bavi porodičnim temama ako hoće da sačuva državu. Cela Evropa ima demografske izazove. Porodica je osnov svega, bez nje nema opstanka.

IZ PET ZEMALjA 400 UČESNIKA

Na konferenciji je potpisan Poziv na akciju za demografski razvoj, dokument kojim opštine i gradovi potvrđuju da će raditi i ulagati više kako bi porodice u lokalnim zajednicama bile još bolje podržane. Među 400 učesnika konferencije iz pet zemalja bio je i ministar za kulturu i inovacije Mađarske dr Hanko Balaž, predstavnica Azerbejdžana Bahar Muradova, Jakup Bariš, stalni predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji.