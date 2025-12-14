REKORD NA TRŽIŠTU NEKRETNINA: Penthaus prodat u Dubaiju za skoro 130 miliona evra
KOMPANIJA za razvoj nekretnina iz Ujedinjenih Arapskih Emirata "Bingati" objavila je da je prodala stan u Dubaiju po rekordno visokoj ceni po kvadratnom metru.
U pitanju je penthaus od 4.385 kvadratnih metara koji se nalazi u stambenom kompleksu koji nosi naziv brenda Bugati.
Kvadratni metar ovog objekta košta oko 29.000 evra, a penthaus je prodat za 127 miliona evra. Prodajnu transakciju zaključio je glavni prodajni direktor kompanije Abdulah Bingati, postavljajući novi svetski rekord za tržište nekretnina u Dubaiju, postižući najvišu cenu po kvadratnom metru ikada zabeleženu u "Poslovnom zalivu", preneo je portal "gulfconstructiononline.com".
Kako se navodi, stanove u tom kompleksu već poseduju brazilski fudbaler Nejmar i italijanski tenor Andrea Bočeli.
(Tanjug)
