REKORD NA TRŽIŠTU NEKRETNINA: Penthaus prodat u Dubaiju za skoro 130 miliona evra

KOMPANIJA za razvoj nekretnina iz Ujedinjenih Arapskih Emirata "Bingati" objavila je da je prodala stan u Dubaiju po rekordno visokoj ceni po kvadratnom metru.

Foto: Unsplash

U pitanju je penthaus od 4.385 kvadratnih metara koji se nalazi u stambenom kompleksu koji nosi naziv brenda Bugati.

Kvadratni metar ovog objekta košta oko 29.000 evra, a penthaus je prodat za 127 miliona evra. Prodajnu transakciju zaključio je glavni prodajni direktor kompanije Abdulah Bingati, postavljajući novi svetski rekord za tržište nekretnina u Dubaiju, postižući najvišu cenu po kvadratnom metru ikada zabeleženu u "Poslovnom zalivu", preneo je portal "gulfconstructiononline.com".

Kako se navodi, stanove u tom kompleksu već poseduju brazilski fudbaler Nejmar i italijanski tenor Andrea Bočeli.

(Tanjug)