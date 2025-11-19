ILON MASK: Za 20 godina ljudi neće morati da rade, evo šta će biti sa siromaštvom (VIDEO)

TEHNOLOŠKI milijarder Ilon Mask izjavio je da će veštačka inteligencija i humanoidna robotika dramatično preoblikovati svetsko društvo, predviđajući budućnost u kojoj će siromaštvo biti eliminisano, a rad postati opcionalan.

Foto: Profimedia

Govoreći na Američko-saudijskom investicionom forumu u Vašingtonu, Mask je poručio da će razvoj napredne tehnologije dovesti do velikog društvenog zaokreta.

- Veštačka inteligencija i humanoidni roboti zapravo će eliminisati siromaštvo - rekao je Mask.

On, koji rukovodi kompanijama kao što su Tesla, Spejs-iks i startap xAI, dodao je da će se civilizacija morati pripremiti za „strukturne promene“ u narednim godinama. Mask je predvideo da će „na duži rok“, što je definisao kao period od 10 do 20 godina, tradicionalan rad postati nepotreban za većinu ljudi.

- Moje predviđanje je da će rad biti opcionalan - rekao je. - Biće to poput bavljenja sportom ili igranja video-igara... možete otići u prodavnicu i kupiti povrće, ili ga možete uzgajati u svom dvorištu. Mnogo je teže, ali neki ljudi to i dalje rade jer vole da gaje povrće. Takav će biti posao – izbor, a ne obaveza.

🚨 ELON MUSK: "In the long term, the work will be optional and money will stop being relevant at some point." pic.twitter.com/c1m4xgQz0V — DogeDesigner (@cb_doge) November 19, 2025