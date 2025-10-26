NEMAČKI "BILD" ANALIZIRA: EU - treći najveći trgovinski partner Rusije

EU je zauzela treće mesto po ukupnom obimu trgovine sa Rusijom u 2024. godini, piše Bild, pozivajući se na istraživanje Nemačkog ekonomskog instituta.

„Ukupni obim trgovine sa EU iznosi oko 67,5 milijardi evra (78,3 milijarde dolara). To čini EU trećim po veličini partnerom Rusije u regionu u 2024. godini“, navodi list rezultate istraživanja.

Istraživači napominju da, i pored smanjenja trgovine sa većinom zemalja EU u odnosu na 2021. godinu, Rusija i dalje ostaje značajan partner za Evropsku uniju. Uvoz ruskih proizvoda u Nemačku pao je za 92 odsto i iznosio je 9,5 milijardi evra. U proseku je zabeležen pad uvoza u zemljama bloka od 60 odsto. Posebno se ističu trgovinski odnosi sa Mađarskom, koja je povećala uvoz robe iz Rusije za 31 odsto.

Prema podacima lista, glavni uvoznik za Rusiju ostaje Kina. Izvoz Rusije u Kinu porastao je u 2024. godini za 18 odsto i iznosio je 283,7 milijardi evra, uprkos sankcijama zapadnih zemalja. Drugi po veličini partner postala je Indija, koja je 2021. godine zauzimala tek 12. mesto.

(Sputnjik)