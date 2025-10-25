ŠTA AKO STE POGREŠNO UPLATILI POREZ? Ima spasa, ovo je detaljno uputstvo - oglasila se Poreska uprava
PORESKA uprava saopštila je da poreski obveznici koji uplate veći iznos poreza od propisanog ili uplate na pogrešan račun imaju pravo da, na osnovu podnetog zahteva, traže preknjižavanje ili povraćaj više ili pogrešno plaćenog iznosa.
U skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, zahtev za preknjižavanje ili povraćaj može se podneti elektronski preko portala ePorezi, gde je dostupno i detaljno korisničko uputstvo kao pomoć obveznicima.
Više načina za podnošenje zahteva
Zahtev se može podneti i u pisanom obliku – neposredno na pisarnici, putem pošte ili mejla nadležnoj organizacionoj jedinici Sektora za poresko računovodstvo Poreske uprave, prema sedištu ili prebivalištu obveznika.
Na sajtu Poreske uprave dostupan je adresar svih nadležnih jedinica i spisak elektronskih adresa na koje se mogu slati podnesci.
Zahtev se u pisanom obliku podnosi u slobodnoj formi, a rok za donošenje rešenja o preknjižavanju ili povraćaju iznosi 15 dana od prijema zahteva.
Informacije dostupne na sajtu Poreske uprave
Ostvarivanje prava na preknjižavanje detaljno je objašnjeno u poreskom informatoru „Kako se ostvaruje pravo na preknjižavanje“, navodi se u saopštenju, uz napomenu da se zahtevi mogu predati i u filijalama Uprave za trezor.
Zainteresovani građani i privrednici više informacija mogu pronaći u Katalogu usluga na sajtu Poreske uprave, u delu „Servisi i usluge“, gde su dostupne sve aktuelne informacije o elektronskim i administrativnim procedurama.
