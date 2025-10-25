Ekonomija

USKORO POČINJE ISPLATA PENZIJA: Najstraiji građani će ovog datuma dobiti novac

В.Н.

25. 10. 2025. u 14:14

REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) objavio je raspored isplata penzija za oktobar.

Foto: N.Skenderija/Shutterstock

Penzije će na račune građana početi da stižu od 4. novembra. Tog dana primanja će dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, bez obzira da li primaju novac na tekući račun, poštom ili na drugom načinu.

Dan kasnije, 5. novembra, počeće isplata penzija za vojne i poljoprivredne penzionere. To važi i za one koji penziju primaju preko računa i za one koji su se odlučili za isplatu na kućnu adresu ili preko poštanskih šaltera.

Korisnici iz kategorije zaposlenih biće poslednji. Oni koji primaju penziju preko tekućih računa dobiće isplatu 7. novembra, dok će ostali penzioneri svoju penziju dobiti 8. novembra.

Iznosi na čekovima ostaju isti kao kod prethodne, septembarske isplate.

(Blic)

