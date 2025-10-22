HAKERSKI NAPAD KOŠTAO BRITANIJU 2,2 MILIJARDI EVRA: Oštećeno više od 5000 organizacija
HAKERSKI napad na Jaguar Land Rover pogodio je više od 5.000 organizacija i naneo ukupnu štetu britanskoj ekonomiji u iznosu od 1,9 milijardi funti (oko 2,2 milijarde evra), navodi se u danas objavljenom izveštaju tamošnjeg Centra za sajber-nadzor (CMC).
Incident koji se dogodio u avgustu izazvao je šestonedeljni prekid proizvodnje u tri fabrike Jaguar Land Rovera u Velikoj Britaniji, a proizvodnja se postepeno obnavlja tek od oktobra.
Kako se dodaje, ukupni gubici mogli bi da dodatno porastu ukoliko dođe do novih kašnjenja u potpunom obnavljanju proizvodnje.
Britanska vlada je krajem septembra odobrila garanciju za kredit od 1,73 milijardi evra (1,5 milijardi funti) kako bi pomogla kompaniji i njenim dobavljačima da se oporave od posledica napada.
Portparol Jaguar Lend Rovera nije želeo da komentariše izveštaj, a kompanija bi svoje finansijske rezultate trebalo da objavi u novembru, prenosi Gardijan.
Slični napadi zabeleženi su i kod drugih velikih britanskih kompanija.
Maloprodajni lanac Marks i Spenser je u aprilu pretrpeo gubitke od oko 345 miliona evra nakon sajber napada koji je paralisao rad njegove onlajn prodavnice na dva meseca.
