KO DRŽI KARTE U RUKAMA? Vašington čeka reakciju Kine

VAŠINGTON će u narednim nedeljama saznati da li će Kina odlučiti da započne trgovinski rat sa Sjedinjenim Državama ili će Peking preferirati uzdržaniji stav.

Foto: Profimedia

Američki potpredsednik Džej Di Vens je to izjavio u intervjuu za američki televizijski kanal Foks njuz .

- U narednim nedeljama ćemo mnogo toga saznati o tome da li kinesko rukovodstvo želi da započne trgovinski rat sa nama ili bi radije pokazalo razum - primetio je.

Govoreći o trenutnoj situaciji, Vens je to nazvao „delikatnim plesom“. Izjavio je da će mnogo toga zavisiti od reakcije Pekinga, dodajući da predsednik SAD Donald Tramp „ima mnogo više karata“ nego Kina.