Ekonomija

SMANJITE RAČUN ZA STRUJU 30%: Perite veš na ovoj temperaturi i uštedećete ogroman novac

В.Н.

02. 10. 2025. u 21:51

UMANjITE račun za struju čak 30 odsto pranjem veša samo na jednoj temperaturi.

СМАЊИТЕ РАЧУН ЗА СТРУЈУ 30%: Перите веш на овој температури и уштедећете огроман новац

Foto: Profimedia

Zimi je zbog grejanja veća potrošnja struje u domaćinstvima, pa su veći i računi. Zato svaka ušteda dobro dođe.  Jedan od najefikasnijih trikova da uštedite struju krije se u načinu pranja veša.

Kako uštedeti struju prilikom pranja veša?

Prema stručnjaku Adamu Norisu, višem menadžeru za proizvode u kompaniji „Hotpoint“, pranje veša na nižim temperaturama i korišćenje ekoloških programa može znatno smanjiti potrošnju energije, čak i do 30% u odnosu na pranje na 40°C.

- Pranje na 30°C umesto na 40°C može da uštedi i do 30% energije po jednom pranju. Moderni deterdženti su danas dizajnirani za niže temperature i daju odlične rezultate čišćenja bez dodatnih troškova - objašnjava Adam.

Saveti za uštedu energije pri pranju veša

- Perite na nižim temperaturama: 30°C je optimalno za većinu garderobe i znatno štedi struju.

- Punite mašinu do kraja: Izbegavajte pranje polupraznih bubnjeva, sačekajte dok mašina ne bude skoro puna, ali je nemojte pretrpavati.

- Koristite ekološke programe: Iako traju duže, oni koriste i do 60% manje energije.

- Sušite veš napolju: Kad god možete, osušite veš na svežem vazduhu umesto u mašini za sušenje.

- Birajte vreme pranja: Perite veš u periodima niže tarife, rano ujutru ili kasno uveče, kako biste dodatno smanjili račun za struju.

Zašto je važno prati veš na 30°C?

Pranje na nižoj temperaturi ne samo da štedi novac, već je i ekološki prihvatljivije jer smanjuje potrošnju energije i emisiju ugljen-dioksida, piše „Express“. Važno je da koristite deterdžent namenjen pranju na niskim temperaturama. Informacije o optimalnoj temperaturi pranja obično se nalaze na poleđini pakovanja.

(NajŽena)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MALI NA TATRA SAMITU: Velika je neizvesnost u celom svetu i da je pitanje kako se Evropa nosi sa tim
Ekonomija

0 0

MALI NA TATRA SAMITU: Velika je neizvesnost u celom svetu i da je pitanje kako se Evropa nosi sa tim

NA Tatra samitu gde učestvuje više od 150 bankara, političara, ekonomista okupili smo se da vidimo gde stoji Evropa kada je u pitanju razvoj industrije i cele privrede, a ja sam predstavio ekonomske rezultate Srbije i sve ono što možemo i radimo zajedno na putu ka Evropskoj uniji na kome čvrsto stojimo, izjavio je danas prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali.

03. 10. 2025. u 16:35

Politika
Tenis
Fudbal
SAMO 27 DANA PRE ZATVARANJA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo

SAMO 27 DANA PRE ZATVARANjA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo