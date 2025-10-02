SMANJITE RAČUN ZA STRUJU 30%: Perite veš na ovoj temperaturi i uštedećete ogroman novac
UMANjITE račun za struju čak 30 odsto pranjem veša samo na jednoj temperaturi.
Zimi je zbog grejanja veća potrošnja struje u domaćinstvima, pa su veći i računi. Zato svaka ušteda dobro dođe. Jedan od najefikasnijih trikova da uštedite struju krije se u načinu pranja veša.
Kako uštedeti struju prilikom pranja veša?
Prema stručnjaku Adamu Norisu, višem menadžeru za proizvode u kompaniji „Hotpoint“, pranje veša na nižim temperaturama i korišćenje ekoloških programa može znatno smanjiti potrošnju energije, čak i do 30% u odnosu na pranje na 40°C.
- Pranje na 30°C umesto na 40°C može da uštedi i do 30% energije po jednom pranju. Moderni deterdženti su danas dizajnirani za niže temperature i daju odlične rezultate čišćenja bez dodatnih troškova - objašnjava Adam.
Saveti za uštedu energije pri pranju veša
- Perite na nižim temperaturama: 30°C je optimalno za većinu garderobe i znatno štedi struju.
- Punite mašinu do kraja: Izbegavajte pranje polupraznih bubnjeva, sačekajte dok mašina ne bude skoro puna, ali je nemojte pretrpavati.
- Koristite ekološke programe: Iako traju duže, oni koriste i do 60% manje energije.
- Sušite veš napolju: Kad god možete, osušite veš na svežem vazduhu umesto u mašini za sušenje.
- Birajte vreme pranja: Perite veš u periodima niže tarife, rano ujutru ili kasno uveče, kako biste dodatno smanjili račun za struju.
Zašto je važno prati veš na 30°C?
Pranje na nižoj temperaturi ne samo da štedi novac, već je i ekološki prihvatljivije jer smanjuje potrošnju energije i emisiju ugljen-dioksida, piše „Express“. Važno je da koristite deterdžent namenjen pranju na niskim temperaturama. Informacije o optimalnoj temperaturi pranja obično se nalaze na poleđini pakovanja.
(NajŽena)
