Ekonomija

NOVČANICE U SRBIJI POLAKO ODLAZE U ZABORAV: Više od 70 odsto građana koristi isključivo kartice, a opasnosti su sve brojnije

Курир

18. 09. 2025. u 19:38

PREMA najnovijim istraživanjima, čak 75 odsto građana Srbije u potpunosti veruje digitalnim plaćanjima, a najveći broj stanovnika svakoga dana i bira taj vid tranksacije.

НОВЧАНИЦЕ У СРБИЈИ ПОЛАКО ОДЛАЗЕ У ЗАБОРАВ: Више од 70 одсто грађана користи искључиво картице, а опасности су све бројније

Foto: Anspleš

Bezgotovinsko plaćanje sve više postaje svakodnevica u Srbiji. Elektronsko plaćanje čini se polako, ali sigurno šalje novčanice u zaborav.

Taj trend donosi brojne koristi, dodaju stručnjaci, a određeni faktori znatno su doprineli porastu upotrebe digitalnog plaćanja.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

- Ono što je svakako poguralo digitalan način plaćanja je i korona, odnosno kada niste imali mogućnost da trošite novac, a zapravo jedini način je bio da onlajn plaćate i koristite onlajn usluge. Zašto ljudi koriste digitalan način plaćanja, pa upravo iz ovog razloga, efikasnost, preciznost, brzina - objasnio je Vladimir Vasić, bankar i finansijski savetnik.

Plaćanje karticom, uprkos tome što nam olakšava život, donosi i mnoge opasnosti, kao što su pitanje bezbednosti i zloupotreba podataka, a stručnjak za bezbednost dr Ratomir Antonović kaže:

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

- Kada god vršite neko plaćanje putem kartice ili na neki sličan način, vi ostavljate trag o svom kontu, svom bankovnom računu, tome gde ste izvršili plaćanje, na koji način ste platili i to su podaci koji puno otkrivaju o nama. Imaju oni koji se bave onlajn prevarama dovoljan broj podataka koji je podoban za kasniju zloupotrebu - zaključio je.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ODUŠEVLJENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese

RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese