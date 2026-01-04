NEVIĐENA DISKRIMINACIJA PRI TRAŽENJU STANA: Agent odbio ženu kad je čuo kako se zove - Odgovarao čak i pred sudom!
AGENT za nekretnine je zbog ovakve greške odgovarao čak i pred sudom.
Savezni sud Nemačke (BGH) tokom 2026. godine odlučivaće o nizu važnih predmeta koji bi mogli značajno da utiču na svakodnevni život velikog broja građana.
Među pitanjima koja će se naći pred sudom je i diskriminacija na tržištu iznajmljivanja nekretnina.
Diskriminacija pri traženju stana
Krajem januara na dnevnom redu Saveznog suda naći će se i slučaj koji se odnosi na diskriminaciju prilikom potrage za stanom. U pitanju je žena sa pakistanskim imenom koja je od posrednika dobijala isključivo odbijenice, dok joj je, nakon slanja potpuno iste prijave sa nemačkim imenom, odmah ponuđen termin za obilazak stana.
Sud u Darmštatu već je doneo odluku kojom je agentu naloženo da isplati odštetu od 3.000 evra. Savezni sud sada treba da odluči da li za ovakav vid diskriminacije odgovornost snose i posrednici u prometu nekretnina ili isključivo vlasnici stanova. Odluka se očekuje 29. januara.
(Kurir)
