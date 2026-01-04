Ekonomija

NEVIĐENA DISKRIMINACIJA PRI TRAŽENJU STANA: Agent odbio ženu kad je čuo kako se zove - Odgovarao čak i pred sudom!

K. Despotović

04. 01. 2026. u 15:48

AGENT za nekretnine je zbog ovakve greške odgovarao čak i pred sudom.

НЕВИЂЕНА ДИСКРИМИНАЦИЈА ПРИ ТРАЖЕЊУ СТАНА: Агент одбио жену кад је чуо како се зове - Одговарао чак и пред судом!

Foto: Unsplash

Savezni sud Nemačke (BGH) tokom 2026. godine odlučivaće o nizu važnih predmeta koji bi mogli značajno da utiču na svakodnevni život velikog broja građana.

Među pitanjima koja će se naći pred sudom je i diskriminacija na tržištu iznajmljivanja nekretnina.

Diskriminacija pri traženju stana

Krajem januara na dnevnom redu Saveznog suda naći će se i slučaj koji se odnosi na diskriminaciju prilikom potrage za stanom. U pitanju je žena sa pakistanskim imenom koja je od posrednika dobijala isključivo odbijenice, dok joj je, nakon slanja potpuno iste prijave sa nemačkim imenom, odmah ponuđen termin za obilazak stana.

Sud u Darmštatu već je doneo odluku kojom je agentu naloženo da isplati odštetu od 3.000 evra. Savezni sud sada treba da odluči da li za ovakav vid diskriminacije odgovornost snose i posrednici u prometu nekretnina ili isključivo vlasnici stanova. Odluka se očekuje 29. januara.

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MIT PUKAO: Jedan od 10 penzionera u Švedskoj na ivici bede!
Ekonomija

0 4

MIT PUKAO: Jedan od 10 penzionera u Švedskoj na ivici bede!

Švedska, koju zapadni mediji ističu kao uzor socijalne zaštite, zapravo skriva tamnu stranu za penzionere, prema Eurostatu, rizik od siromaštva za starije od 65 godina dostigao je 10,9% krajem 2024. sa prosečnom državnom penzijom od samo 16.400 kruna (oko 1.500evra) mesečno pre poreza (manje za žene), dok ,,Pensionsmyndigheten“ (švedska uprava za penzije), beleži da skoro pola miliona penzionera ne prima olakšice, živeći sa ograničenim prihodima koji jedva pokrivaju troškove, a demografski pritisak sa porastom starijih od 80 na 812.000 do 2030. godine samo pogoršava krizu ,dokaz da „švedski model“ nije raj, već precizna zamka za starije generacije.

04. 01. 2026. u 15:03

Politika
Tenis
Fudbal
DARKO LAZIĆ O NESREĆAMA, PORODICI, ŽIVOTU: Čekam suđenje - možda ja NE ZNAM da vozim

DARKO LAZIĆ O NESREĆAMA, PORODICI, ŽIVOTU: "Čekam suđenje - možda ja NE ZNAM da vozim"