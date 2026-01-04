Ekonomija

POTPUNA OBUSTAVA IZVOZA NAFTE IZ VENECUELE: Rezultat američke agresije

P. Đurđević

04. 01. 2026. u 15:44

IZVOZ nafte iz Venecuele, koji je već bio drastično smanjen usled blokade američkog predsednika Donalda Trampa prema sankcionisanim tankerima, je potpuno paralizovan.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Prema izvorima bliskim operacijama, kapetani luka nisu primili zahteve za dozvolu brodovima da isplove, što je zaustavilo trgovinu, saznaje Rojters.

Uprkos prethodnim otpremama ka Sjedinjenim Američkim Državama i Aziji, nekoliko brodova koji su nedavno utovarili naftu nisu isplovili, dok su neki koji su čekali na utovar krenuli prazni.

U glavnoj luci za izvoz nafte u Venecueli, Hose, nije bilo utovara u subotu, navodi se na specijalizovanom sajtu TankerTrackers, prenosi Tanjug.

Potpuna obustava izvoza nafte, uključujući tankere koje koristi državna kompanija PDVSA i njen partner Ševron, mogla bi da dovede do smanjenja proizvodnje na naftnim poljima, s obzirom na to da su skladišta i brodovi za plutajuće skladištenje brzo popunjeni, navode izvori.

Ova paraliza dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države izvele hapšenje predsednika Nikolasa Madura i njegove supruge iz Karakasa, a Tramp je najavio nadzor nad političkom tranzicijom u Venecueli.

Američki predsednik je ranije potvrdio da je "embargo na naftu" u punoj primeni.

Sjedinjene Američke Države su izvele vazdušne napade na Venecuelu, a Tramp je objavio da su američke specijalne jedinice uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i izveli ih iz zemlje. 

Državna tužiteljka SAD Pem Bondi saopštila je ranije da će se bračni par Maduro suočiti s oputžnicom koju je protiv njih podigao sud u Njujorku.

(BizPortal)

Božićno seoce ispred Skupštine Srbije

