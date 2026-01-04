Ekonomija

OVI GRAĐANI SADA IMAJU PRAVO NA 50.000 DINARA: Nova odluka o jednokratnoj pomoći stupila na snagu

В.Н.

04. 01. 2026. u 20:00

NA teritoriji opštine Majdanpek za 2026. godinu, odlukom o podršci porodicama sa decom predviđeno je povećanje jednokratne novčane podrške za rođenje deteta.

Foto: Profimedia

Jednokratni dodatak za rođenje deteta u Majdanpeku 50.000 dinara

Kako prenose lokali mediji jednokratna novčana podrška sada iznosi 50.000 dinara.

Posebna podrška predviđena je za nezaposlene majke, koje će do navršene prve godine deteta primati mesečno po 6.000 dinara, dok će nezaposlene majke četvoro maloletne dece dobijati mesečno po 50.000 dinara, prenose mediji.

Iz opštine Majdanpek isitču da je uvedena još jedna novina, a to je pravo na dečje autosedište novorođenoj deci.

Kada su roditeljski dodaci u pitanju, mesečni iznos za treće dete je 12 hiljada dinara, za četvrto osam hiljada, za peto šest hiljada i za svako naredno dete po četiri hiljade dinara, kažu iz ove opštine. 

