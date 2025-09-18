Ekonomija

OVA DEVOJKA ZARAĐUJE 53.000 EVRA GODIŠNJE, ALI NJEN POSAO NIKO NE ŽELI DA RADI: Za kratko vreme je napredovala, a kvalifikacije nisu potrebn

18. 09. 2025.

JEDNA žena koja radi posao koji mnogi izbegavaju otkrila je na TikToku koliko je zapravo jednostavno kvalifikovati se za njega

ОВА ДЕВОЈКА ЗАРАЂУЈЕ 53.000 ЕВРА ГОДИШЊЕ, АЛИ ЊЕН ПОСАО НИКО НЕ ЖЕЛИ ДА РАДИ: За кратко време је напредовала, а квалификације нису потребн

Foto: Printscreen

Reč je o dobro plaćenom poslu za koji nisu potrebne formalne kvalifikacije ni posebna obuka, ali postoji razlog zašto nije popularan.

Hayleigh, poznata na TikToku kao The Mort Tech, radi kao tehničarka u mrtvačnici, a njen posao godišnje može doneti i do 45.000 funti (oko 53.000 evra). Na društvenim mrežama redovno deli detalje o karijeri i u jednom videu objasnila je kako se može ući u ovu neobičnu profesiju.

Iako je počela kao operativka pogrebnih usluga, s vremenom je napredovala. Ističe da ne postoji jasan put za ulazak u industriju – najvažniji su iskustvo i saosećanje.

Minimalni uslovi za prijavu

- Jedini uslov koji sam morala da ispunim bila je vozačka dozvola - rekla je Hayleigh.

Prvi mesec pratila je iskusnijeg kolegu i obavljala zadatke pod nadzorom. Nakon četiri do pet nedelja dobila je odobrenje da samostalno obavlja sve aspekte posla.

Jedina poteškoća bila joj je nošenje leša zbog visine.

- Nije bilo službene obuke, dobijete knjižicu i pročitate je. Većina učenja dešava se na poslu - objašnjava.

Onlajn platforma i podrška zajednice

Sada koristi TikTok kako bi odgovarala na pitanja o svom jedinstvenom poslu. Ljudi je pitaju sve - od balzamovanja tela do njenih ličnih pogrebnih želja. TikTokerka takođe pokreće razgovore o tugovanju i nošenju sa gubitkom, a njeni pratioci redovno izražavaju podršku.

- Pazili ste na mog rođaka i znam da stalno to govorim, bez vašeg napornog rada i odlučnosti ne bismo se oprostili - napisao je jedan gledalac.

- Obožavam ove video snimke, tako ste zanimljivi - dodao je drugi, dok je treći komentar glasio:

- Neverovatno je šta sve radite, stvarno želim raditi ovo.

Fudbal
