OVA DEVOJKA ZARAĐUJE 53.000 EVRA GODIŠNJE, ALI NJEN POSAO NIKO NE ŽELI DA RADI: Za kratko vreme je napredovala, a kvalifikacije nisu potrebn
JEDNA žena koja radi posao koji mnogi izbegavaju otkrila je na TikToku koliko je zapravo jednostavno kvalifikovati se za njega
Reč je o dobro plaćenom poslu za koji nisu potrebne formalne kvalifikacije ni posebna obuka, ali postoji razlog zašto nije popularan.
Hayleigh, poznata na TikToku kao The Mort Tech, radi kao tehničarka u mrtvačnici, a njen posao godišnje može doneti i do 45.000 funti (oko 53.000 evra). Na društvenim mrežama redovno deli detalje o karijeri i u jednom videu objasnila je kako se može ući u ovu neobičnu profesiju.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Iako je počela kao operativka pogrebnih usluga, s vremenom je napredovala. Ističe da ne postoji jasan put za ulazak u industriju – najvažniji su iskustvo i saosećanje.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Minimalni uslovi za prijavu
- Jedini uslov koji sam morala da ispunim bila je vozačka dozvola - rekla je Hayleigh.
Prvi mesec pratila je iskusnijeg kolegu i obavljala zadatke pod nadzorom. Nakon četiri do pet nedelja dobila je odobrenje da samostalno obavlja sve aspekte posla.
Jedina poteškoća bila joj je nošenje leša zbog visine.
- Nije bilo službene obuke, dobijete knjižicu i pročitate je. Većina učenja dešava se na poslu - objašnjava.
Onlajn platforma i podrška zajednice
Sada koristi TikTok kako bi odgovarala na pitanja o svom jedinstvenom poslu. Ljudi je pitaju sve - od balzamovanja tela do njenih ličnih pogrebnih želja. TikTokerka takođe pokreće razgovore o tugovanju i nošenju sa gubitkom, a njeni pratioci redovno izražavaju podršku.
- Pazili ste na mog rođaka i znam da stalno to govorim, bez vašeg napornog rada i odlučnosti ne bismo se oprostili - napisao je jedan gledalac.
- Obožavam ove video snimke, tako ste zanimljivi - dodao je drugi, dok je treći komentar glasio:
- Neverovatno je šta sve radite, stvarno želim raditi ovo.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
ZARADE 150 EURA ZA SAMO TRI SATA: Ovo neobično zanimanje postaje sve popularnije kod nas
03. 09. 2025. u 19:46
OBEĆANA ZEMLjA ZA BALKANCE, A DANAS NIKAD GORE PLATE: Evo o kojoj državi je reč
03. 09. 2025. u 18:22
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)