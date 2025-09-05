Ekonomija

OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo narednih sedam dana plaćati benzin i dizel

В. Н.

05. 09. 2025. u 10:44

U NAREDNIH nedelju dana litar evrodizela koštaće 194 dinara, dok je cena benzina 181 dinar.

ОВО СУ НОВЕ ЦЕНЕ ГОРИВА: Ево колико ћемо наредних седам дана плаћати бензин и дизел

Foto Tanjug

Ako uporedimo sa iznosima od prošle nedelje, evrodizel je poskupeo za dinar, dok ćemo benzin plaćati dva dinara više.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NOVI PRAVAC ZA DOLAZAK CRNOG ZLATA: Još jedan stub energetske Beograda, Budimpešte i Moskve
Ekonomija

0 0

NOVI PRAVAC ZA DOLAZAK CRNOG ZLATA: Još jedan stub energetske Beograda, Budimpešte i Moskve

IZGRADNjA zajedničkog naftovoda između Srbije i Mađarske će se ubrzati, najavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto, navodeći da je to dogovorio sa ministarkom energetike Dubravkom Đedović Handanović. Ovo je strateški projekat Srbije koji će omogućiti da se naša zemlja poveže sa ruskim naftovodom "Družba" i tako diversifikuje snabdevanje crnim zlatom.

05. 09. 2025. u 08:37

Politika
Tenis
Fudbal
BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!

BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!