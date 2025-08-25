Ekonomija

PETA MERA KOJU JE PREDSTAVIO VUČIĆ: Direktan odgovor na potrebe najugroženijih slojeva stanovništva

Novosti online

25. 08. 2025. u 20:02

PETA ekonomska mera koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio, a koju je predložilo javno preduzeće "Srbijašume", predstavlja konkretan i direktan odgovor na potrebe najugroženijih slojeva stanovništva.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

U fokusu ove mere nalazi se snižavanje cene ogrevnog drveta za čak 36,7% za određene kategorije građana, kao i dodatne olakšice za penzionere, invalide i porodice poginulih boraca.

Trenutna cena ogrevnog drveta iznosi 5.269 dinara po kubnom metru, dok će socijalno ugrožene kategorije građana imati mogućnost da isto drvo kupe po ceni od 2.900 dinara, što je značajna ušteda u zimskim mesecima kada su troškovi grejanja među najvišima. Za ostale osetljive grupe (poput penzionera, osoba sa invaliditetom i porodica palih boraca), cena će biti umanjena za 15% i iznosiće 4.470 dinara. Osim toga, 1.000 najugroženijih porodica dobiće čak osam kubnih metara ogrevnog drveta potpuno besplatno.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Ova mera, koja će biti na snazi do 1. marta naredne godine, osmišljena je kao kratkoročna, ali potencijalno veoma efikasna intervencija. Njeno trajanje može se produžiti u zavisnosti od rezultata i daljih analiza potreba građana.

U uslovima sve većih klimatskih i ekonomskih pritisaka, ovakve mere ne predstavljaju samo socijalnu podršku, već i signal da se briga o najugroženijima i dalje nalazi visoko na agendi donosioca odluka. One pokazuju i sposobnost države da koristi resurse javnih preduzeća u svrhu povećanja socijalne pravde i energetske sigurnosti.

Na kraju, iako privremena, ova mera ima potencijal da ostavi dugoročan pozitivan trag, kako kroz ublažavanje energetske nesigurnosti, tako i kroz jačanje poverenja građana u institucionalni sistem.

