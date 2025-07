KREDITI, IZVRŠITELJI, TRGOVINE... Vučić otkrio šta podrazumevaju nove ekonomske mere: Hoćemo da se pobrinemo za ljude koji teško žive

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras u Dnevniku RTS-a o novim ekonomskim merama koje država priprema.

Foto printskrin RTS

- Kada imate visoku cenu višnje, nikad nećete moći da vidite ni na RTS ni na N1 da su seljaci zaradili, već ćete ići kod kupca i da kažu "zašto je na pijaci visoka cena". Uvek je važno da se ide samo sa negativnim narativom. Najviše kukaju oni koji najviše imaju. Najamnje kukaju oni koji su kupili kilo trešanja za mesec dana, to je u pritodi ljudskoj, tako je i kod nas Srba - ističe predsednik.

- Razumevajući da imamo i dalje niže srednje klase i siromašnijih ljudi, manje nego ikad u istoriji,, što potvrđuju i Svetska banka i MMF, ali moramo o njima da vodimo računa. Zato smo krenuli bez državne pomoći, našim donacijama, da pomažemo ljudima koji su ostali bez svega u požarima. Za dan ili dva ću da ih posetim da vidite šta smo već izgradili i to od privatnih donacija koje smo uspeli da obezbedimo, da bismo što brže bez procedura krenuli, da ljudi ne sačekaju zimu. Kasnije ćemo sve drugo što nije najhitnije. To je ta briga o ljudima.

- Znamo da postoje ljudi koji žive teže i za njih hoćemo da se pobrinemo. Hoćemo da kažemo tgovcima, da zakonski uredimo mogućnost povećanja marži ili maksimuma marži - možete da zaradite, to vam je posao, želimo vam što veću zaradu, ali nemojte da to ode u krajnost da koristite to što imate veliki broj bogatijih ljudi i da time ispaštaju oni u nižoj klasi. Radimo vredno.

Foto printskrin RTS

- Nećemo dozvoliti različitim lancima, da kažu "evo ti jedan dezodorans koje ljudi inače malo kupuju, pa je ovo prilika da ga po jeftinijoj ceni prodaju", ići ćemo na najvažnije proizvode za ljude. Ne kažem da će baš svi da budu u tome, ali svi koji tu budu bili biče izuzetno važni proizvodi i deo potrošačke korpe. To je ono čime hoćemo svakome čoveku u Srbiji da pomognemo - kaže on i dodaje da su drugi deo bankarski krediti.

- Krediti će morati da budu po nižim kamatnim stopama, ako hoće da posluju u Srbiji. Ne kažem da će biti idealni uslovi, jer kredit nikad nije idealan, sve što morate da vraćate nije idealno, ali vam je negde uzimanje kredita sa niskim kamatnim stopama i uslov rasta i razvoja zemlje, naoretka privrede i svega drugog. Hoćemo da omogućimo našim privrednicima i građanima da mogu da imaju jeftinije kredite, makar onakve kao u zapadnim zemljama koje imaju kreditni rejting kao mi. Pod istim uslovima.

- Imamo mnogo sirotinje koja je stradala od izvršitelja, a napominjem da izvršitelji nisu krivi, već zakon od pre 15 godina i oni koji su ih donosili. To mora u Ustavu da se menja, da bismo ograničili izvršenje, da ne možete da izbacite čoveka iz stana do određene kvadrature. U septembru bismo krenuli u proceduru. To otvara mogućnost i za druge stvari - ovo i još nekoliko važnih stvari za građane, ali još uvek ne smem o tome da govorim - kaže predsednik.

Kaže da mora da se pronađe sredina i kada je u pitanju plaćanje struje, da vidimo kako da pomognemo siromašnijim ljudima, ne samo kroz socijalne karte.

- Ovo je naša namera, da pokušamo ljudima koji imaju najmanja moguća primanja da pomognemo. Moja želja je uvek bila i da pre svega onim sa najnižim penzijama pomognemo. Razumem probleme i muke naroda, moramo da nastavimo ovako da radimo, gradimo, da se ponašamo ozbiljno, podižemo stopu rasta. Blokaderi su nam razvalili privredu. Moramo danonoćno da radimo treći i četvrti kvartal, da se borimo za sve.