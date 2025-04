VUČIĆ NAJAVIO: U trećem kvartalu završavamo projekat za naftovod od Alđe do Novog Sada

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ga uskoro očekuje susret sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom sa kojim će nastaviti stratešku saradnju dve zemlje po svim važnim pitanjima i najavio da će u trećem kvartalu biti završen projekat za gradnju zajedničkog naftovoda od Alđe do Novog Sada i da bi radovi mogli da krenu u četvrtom kvartalu ove godine.

Vučić je istakao da su Srbija i Mađarska pouzdani partneri u oblasti energetike.

- Mi završavamo u trećem kvartalu projekat za naftovod od Alđe do Novog Sada i prema procenama oko 129,5 miliona evra će nas koštati. I trebalo bi da krenemo u četvrtom kvartalu u izgradnju naftovoda i da ga završimo u prvom kvartalu 2027. godine do Ekspa. Imali bismo tada još jedan naftovod pored Janafa, veću mogućnost, značajniju diverzifikaciju za dobijanje nafte iz različitih izvora, što može da bude i neuporedivo jeftinije za Srbiju - rekao je Vučić na zajedinčkoj konferenciji za novinare sa mađarskim ministrom odbrane Krištofom Salai-Bobrovnickim.

Vučić je rekao da, kao što je Srbija danas pouzdan dobavljač gasa ili neko preko čije teritorije ide gas i transfer neometano za Mađarsku i uvek na nas mogu da računaju, tako zna i da je Mađarska bila i uvek da će biti pouzdan partner po ovom pitanju.

- Očekuje nas još zajedničkog rada u vojnoj oblasti, postavljanje dodatnog poverenja, dodatno dobih odnosa između mađarskih i srpskih vojnika, ali verujem da sve ovo što radimo će značiti veću bezbednost za sve naše građane - rekao je Vučić.

On je naveo da u 79 aktivnosti koje je pomenuo na konferenciji sa ministrom odbrane Mađarske ima mnogo toga što je od značaja za Srbiju - od zajedničkih aktivnosti obuka i vežbi vojne industrije, mirovnih operacija, sajber bezbednosti i vojnog obrazovanja i vojne medicine, za nas su od izuzetnog značaja helikopterske vežbe koje ćemo imati sa mađarskim partnerima.

- Oni imaju izvanrednu infrastrukturu što je za nas izuzetno značajno, koristiće se podjednako poligoni u Mađarskoj i Srbiji. Kod nas od Sombora, Batajnice, Bujanovca, Pasuljanskih livada, kod njih od Kečkemeta do mnogih drugih mesta, imaju odične trening centre i za naše helikopterske jedinice to će biti od izuzetnog značaja. Tek mislimo da dalje razvijamo našu vojno-tehničku saradnju jer naši mađarski prijatelji su zainteresovani za neka vozila naša osam puta osam metara - rekao je Vučić.

On je dodao da je Srbija izuzetno zainteresovana za mnoge njihove sisteme, zaostale iz sovjetskog perioda, ali i za neke od novih mašina kao što je KF-51.

- Ja ne mogu da govorim o svim tehničkim detaljima, ali želim samo da ukažem na to koliko je to za nas veoma važno - rekao je on.

Podsetio je da je trgovinska razmena prošle godine iznosila 3,03 milijarda evra i da je naš izvoz u Mađarsku u odnosu na 2012. godinu porastao za 5,6 puta.

- Mislim da to dovoljno govori o odnosima između Srbije i Mađarske što ide na ogromnu korist i građanima Srbije, i građanima Mađarske i uvoz iz Mađarske porastao 2,3 puta u odnosu na isti period. I Mađarska je danas peti partner Srbije, a bila je 13. partner Srbije, tako da i približava se četvrtom mestu. Tako da smo mi veoma zadovoljni, veoma srećni zbog toga i verujemo da ćemo dalje moći da unapređujemo našu saradnju sa mađarskim prijateljima - rekao je Vučić.

Vučić je zahvalio ministru na podršci Mađarske koju pruža Srbiji u svakom trenutku kao pravi prijatelji i poručio da Mađarska uvek može i uvek će moći da računa na podršku Srbije, bez obzira koliko budu lake ili teške okolnosti u kojima se Mađarska bude nalazila.

