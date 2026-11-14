Svet

(NE)DOVOLJNI USTPUCI VLASTI: Premijer dao pet predloga za smirivanje stanja u Francuskoj

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Premijer Francuske Sebastijen Lekorni sastao se u petak sa sindikatima zaposlenih u javnom sektoru.

(НЕ)ДОВОЉНИ УСТПУЦИ ВЛАСТИ: Премијер дао пет предлога за смиривање стања у Француској

Foto: Goran Čvorović

Lekorni je predložio jednomesečne pregovore o pet pitanja, uključujući hitno povećanje najnižih plata, reformu platnih razreda, jednakost zarada žena i muškaraca, nadoknadu troškova prevoza i goriva, kao i bolju zaštitu zaposlenih i očuvanje neutralnosti i nezavisnosti državnih službenika.

Lekorni je izazvao dodatne polemike optužbom da su pojedini zaposleni u obrazovanju saučesnici u nasilju u licejima. Zatražio je njihovo sudsko ili disciplinsko kažnjavanje, a vlasti ne isključuju ni otpuštanja ukoliko se dokaže odgovornost. Predstavnici direktora škola uzvratili su da su optužbe nejasne i zatražili od premijera da precizira na koga konkretno misli.

U petak je, na poziv sindikata direktora škola, organizovano i okupljanje ispred obrazovnih ustanova, protiv nasilja. Francusku i sledeće sedmice očekuje nastavak pobune, uz nova okupljanja najavljena za utorak, četvrtak, a verovatno i subotu. Pozivu na štrajk pridružio se još jedan veliki sindikat, što bi moglo dodatno da doprinese masovnosti okupljanja.

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