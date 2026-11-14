OČAJNI TRGOVCI: Demonstracije u Francuskoj ih ostavljaju bez prihoda
Posledice višenedeljnih demonstracija u Francuskoj trgovci sve teže podnose.
U Parizu su mnoge prodavnice već nedeljama zaštićene daskama, a pojedini vlasnici više ih i ne uklanjaju između protesta. Direktorka jedne od tako zaštićenih prodavnica požalila se pred kamerama da joj je promet opao u odnosu na prošlu godinu.
U pojedinim trgovačkim ulicama kupci više ne mogu ni da vide izloge, a mnogi izbegavaju odlazak u kupovinu zbog straha od nereda.
Prema podacima trgovinskih udruženja, demonstracije su od 17. oktobra teško pogodile promet u gradskim centrima, uz pad koji je ponegde dostizao preko pedeset odsto. Više od 600 prodavnica širom Francuske nije ponovo otvoreno posle nasilja i pljački sredinom oktobra.
Trgovci strahuju da bi nastavak protesta mogao dodatno da ugrozi poslovanje uoči božićnih i novogodišnjih praznika.
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