Svet

OČAJNI TRGOVCI: Demonstracije u Francuskoj ih ostavljaju bez prihoda

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Posledice višenedeljnih demonstracija u Francuskoj trgovci sve teže podnose.

ОЧАЈНИ ТРГОВЦИ: Демонстрације у Француској их остављају без прихода

Foto: Goran Čvorović

U Parizu su mnoge prodavnice već nedeljama zaštićene daskama, a pojedini vlasnici više ih i ne uklanjaju između protesta. Direktorka jedne od tako zaštićenih prodavnica požalila se pred kamerama da joj je promet opao u odnosu na prošlu godinu.

U pojedinim trgovačkim ulicama kupci više ne mogu ni da vide izloge, a mnogi izbegavaju odlazak u kupovinu zbog straha od nereda.

Prema podacima trgovinskih udruženja, demonstracije su od 17. oktobra teško pogodile promet u gradskim centrima, uz pad koji je ponegde dostizao preko pedeset odsto. Više od 600 prodavnica širom Francuske nije ponovo otvoreno posle nasilja i pljački sredinom oktobra.

Trgovci strahuju da bi nastavak protesta mogao dodatno da ugrozi poslovanje uoči božićnih i novogodišnjih praznika.

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