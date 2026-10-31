OTVARANJE NOVIH RUSKIH RUTA I CENE PŠENICE: U čemu se ogleda ovaj uticaj i kakve su dalje prognoze

CENE pšenice nastavile su silazni trend na evropskim i američkim robnim berzama. Na pariskom Matifu decembarski terminski ugovor u sredu, 28. oktobra, pojeftinio je za 1,50 evra, na 227 evra po toni. Martovski ugovor izgubio je 2,25 evra i zaključio trgovanje na 225,75 evra po toni.

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Još izraženiji pad zabeležen je u Sjedinjenim Američkim Državama. Na čikaškoj berzi CBoT decembarski ugovor za pšenicu pao je za 11,25 američkih centi, na 599 centi po bušelu (oko 35,24 litre), odnosno približno 197,55 evra po toni. Time su cene dostigle najniži nivo od početka jula.

Rusija ponovo izvozi preko Azovskog mora

Glavni razlog novog uticaja na cene su vesti iz Rusije. Ruske vlasti ponovo su odobrile izvoz žitarica Azovskim morem, za sada do 15. novembra, uz vojnu pratnju brodova. Prvi teretni brodovi već su prošli Kerčki prolaz, prvi put nakon jula, kada je pomorski saobraćaj bio obustavljen zbog međusobnih napada Rusije i Ukrajine na luke i brodove.

Dodatni pritisak predstavlja i otvaranje novog izvoznog pravca preko arktičke luke Murmansk. Prema izveštajima Reutersa, Rusija je tamo prvi put započela izvoz žitarica. Prva pošiljka obuhvata 3.400 tona, a planira se i utovar približno 28.000 tona pšenice namenjene marokanskoj luci Kasablanka.

Rusija time nastoji da rastereti baltičke luke, preko kojih je u septembru izvezen 1,2 milion tona žitarica, odnosno više od 60 odsto pomorskog izvoza.

Slabljenje cena na berzi odrazilo se i na proizvođače. Prema podacima nemačkog AMI-ja, otkupna cena hlebnog žita pala je za 8,80 evra, na 199,52 evra po toni, dok je stočna pšenica pojeftinila na 196,15 evra.

U saveznoj pokrajini Porajnje-Falačka hlebno pšenica krajem oktobra prosečno je vredela 194,90 evra po toni, u odnosu na 201,60 evra nedelju dana ranije. Pad cena beleži i Bavarski savez poljoprivrednika.

Tržište čeka nove vesti

Dodatnu neizvesnost donose najave nastavka pregovora između Rusije, Ukrajine i SAD-a početkom novembra. Na tržištu se sve više očekuje mogućnost ponovnog uspostavljanja trgovine žitaricama preko Crnog mora, iako konkretan dogovor još nije postignut.

U idućem periodu kretanje cena prvenstveno će zavisiti od količina ruske pšenice koje će stići na svetsko tržište, kao i od rezultata diplomatskih pregovora. Važan pokazatelj biće i novi nedeljni podaci o američkom izvozu pšenice.

(Agroklub)

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