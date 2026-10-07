Poljoprivreda

MINISTAR GLAMOČIĆ SA AMBASADOROM SLOVAČKE: Prijateljstvo i partnerstvo Srbije i Slovačke jačamo i konkretnim projektima u poljoprivredi

K. Despotović

07. 10. 2026. u 17:11

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MINISTAR poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić ugostio je danas u Ministarstvu ambasadora Slovačke Republike u Srbiji Mihala Pavuka, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje dve zemlje u oblasti poljoprivrede, povezivanju proizvođača i kompanija, jačanju institucionalne saradnje i realizaciji zajedničkih projekata.

МИНИСТАР ГЛАМОЧИЋ СА АМБАСАДОРОМ СЛОВАЧКЕ: Пријатељство и партнерство Србије и Словачке јачамо и конкретним пројектима у пољопривреди

Foto: Mpšv

Glamočić je istakao da Srbija i Slovačka imaju tradicionalno bliske i prijateljske odnose, zasnovane na čvrstim kulturnim i istorijskim vezama, međusobnom poštovanju, poverenju i dobroj političkoj saradnji. On se osvrnuo i na brojnu slovačku nacionalnu zajednicu u Srbiji koja predstavlja posebnu vrednost i važnu sponu između dva naroda.

- Odnosi Srbije i Slovačke danas imaju snažnu političku osnovu, pre svega zahvaljujući bliskim odnosima i međusobnom poverenju koje su izgradili doskorašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Vlade Slovačke Robert Fico. Naš zadatak je da takvo prijateljstvo i partnerstvo dodatno osnažimo i pretvorimo u nove konkretne rezultate za građane i privredu obe zemlje. Posebno cenimo principijelnu podršku koju Slovačka pruža Srbiji, kao i jasan stav premijera Roberta Fica kada je reč o evropskoj perspektivi naše zemlje - poručio je Glamočić.

Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je direktnom povezivanju srpskih i slovačkih poljoprivrednih proizvođača, kompanija i stručnjaka, sa ciljem otvaranja novih mogućnosti za poslovnu saradnju, investicije i povećanje trgovinske razmene u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

Na sastanku je bilo reči i o učešću Slovačke na narednom Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, kao dodatnoj prilici za predstavljanje slovačkih kompanija i uspostavljanje direktnih kontakata sa srpskim partnerima.

Jedna od tema razgovora bila su i iskustva Slovačke u korišćenju evropskih fondova, kao i mogućnosti za razmenu iskustava i saradnju u okviru IPARD programa. Razgovarano je i o daljem unapređenju saradnje u oblasti veterinarstva, bezbednosti hrane i hrane za životinje, posebno kada je reč o primeni evropskih standarda.

Ministar Glamočić i ambasador Pavuk ocenili su da saradnja u oblasti poljoprivrede ima značajno mesto u odnosima Srbije i Slovačke i istakli obostranu spremnost da se ona u narednom periodu dodatno unapredi i podigne na viši nivo, na korist poljoprivrednika obe zemlje.

(minpolj.gov.rs)

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