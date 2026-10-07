OVOME SE NIKO NIJE NADAO: Stanodavci uvode neočekivanu naknadu podstanarima

U SAD su se pojavili slučajevi u kojima vlasnici nekretnina traže dodatnu mesečnu naknadu od stanara koji rade iz svog doma, uz obrazloženje da tokom dana troše više struje, vode, interneta, grejanja i klimatizacije. Jedan oglas za izdavanje nekretnine u Kaliforniji privukao je veliku pažnju nakon što je vlasnik odlučio da uvede posebnu naknadu za stanare koji rade od kuće.

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Reč je o novoizgrađenoj i nameštenoj kući sa jednom spavaćom sobom koja je ponuđena za 3.250 dolara mesečno. Režijski troškovi i internet bili su uključeni u cenu, ali je u oglasu stajao i neobičan uslov.

- Ako radite od kuće, dodatnih 200 dolara mesečno - pisalo je u oglasu. To znači da bi podstanar samo zbog toga što posao obavlja iz iznajmljene nekretnine godišnje morao da plati dodatnih 200 dolara, oko 180 evra mesečno, odnosno 2.400 dolara godišnje.

Zašto stanodavci dodatno naplaćuju rad od kuće

Derek Barns, izvršni direktor organizacije East Bay Rental Housing Association, objasnio je za ABC7 da iza ovakve naknade postoji određena računica. Osoba koja osam ili više sati dnevno provodi u stanu može da potroši više električne energije i vode, duže koristi grejanje ili klima-uređaj, a povećano je i korišćenje interneta. To posebno može da bude značajno kada su režije uračunate u mesečnu kiriju.

Barns je zato ovu naknadu uporedio sa načinom na koji vlasnici pokušavaju da nadoknade veće režijske troškove. Ipak, smatra da nije verovatno da će ovakav model uskoro postati široko rasprostranjen.

Još jedan slučaj: 300 dolara mesečno zbog kućne kancelarije

Slučaj iz Kalifornije nije jedini. USA Today zabeležio je tvrdnju o sličnom primeru u Severnoj Karolini, gde je potencijalni podstanar navodno odustao od iznajmljivanja nekretnine kada mu je vlasnik rekao da će zbog rada od kuće morati da plaća dodatnih 300 dolara mesečno.

Aleksandra Alvarado iz organizacije American Apartment Owners Association navela je da postoje stanodavci koji pokušavaju da dodatno naplate povećanu potrošnju povezanu sa radom od kuće, ali da je takva praksa i dalje retka.

Za sada, dakle, nema pokazatelja da se posebna "naknada za rad od kuće" masovno širi tržištem nekretnina u SAD.

Da li bi oni koji rade od kuće zapravo trebalo da dobiju popust?

Ekonomista sa Stanforda Nikolas Blum ima potpuno drugačiji pogled na ovu praksu. Prema njegovom mišljenju, ljudi koji rade od kuće mogli bi čak da budu poželjniji podstanari. Oni imaju posao, a istovremeno provode više vremena u nekretnini, zbog čega bi, kako smatra, moglo da se argumentuje da zaslužuju popust, a ne dodatnu naknadu.

Ovakav stav pokazuje da pitanje nije jednostavno. Stanodavci koji režije uključuju u kiriju mogu da imaju veće troškove ako je podstanar gotovo čitavog dana kod kuće, ali se postavlja pitanje da li je opravdano unapred naplaćivati fiksnu naknadu bez obzira na stvarnu potrošnju.

Može li ovo da postane novi trend

Stručnjaci za sada ne očekuju da će posebna naknada za rad od kuće postati standardna stavka u ugovorima o zakupu.

Mnogo je verovatnije da će stanodavci nastaviti da razdvajaju osnovnu kiriju od režijskih i drugih dodatnih troškova, posebno u slučajevima u kojima je teško unapred proceniti koliko će stanar trošiti struje, vode, grejanja ili klimatizacije.

Rad od kuće je tako otvorio još jedno pitanje na tržištu nekretnina: da li bi stanar trebalo dodatno da plaća zato što više vremena provodi u svom iznajmljenom domu ili bi stanodavac jednostavno trebalo da obračunava stvarne režijske troškove, prenosi Espreso.

(Espreso)