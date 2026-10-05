NOVO DOBA ZA KRAGUJEVAČKE STOČARE: Kako Kragujevac menja budućnost stočarstva

U OKVIRU programa razvoja tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih praksi u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u Kragujevcu su predstavljeni rezultati pilot-projekta "Uvođenje novih tehnologija proizvodnje u cilju unapređenja stočarske proizvodnje".

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Projekat su realizovali Grad Kragujevac i Institut za krmno bilje iz Kruševca, a obuhvatao je 12 poljoprivrednih gazdinstava iz sela u okolini Kragujevca.

Cilj inicijative je unapređenje stočarske proizvodnje kroz edukaciju poljoprivrednika, efikasniju proizvodnju kabaste stočne hrane i povećanje produktivnosti zemljišta, radi postizanja veće konkurentnosti.

- Nakon uspešno sprovedenog pilot-projekta možemo da istaknemo da je Grad Kragujevac, u saradnji sa Institutom za krmno bilje iz Kruševca, napravio značajan korak ka modernizaciji i unapređenju stočarske proizvodnje u našim selima - kaže dr Snežana Živanović Katić, članica Gradskog veća za ravnomerni i održivi razvoj sela i grada.

- Kroz rad sa 12 farmera usmerili smo se na podizanje nivoa stručnih znanja, efikasniju proizvodnju kabaste stočne hrane i bolju produktivnost zemljišta, čime direktno jačamo konkurentnost naših gazdinstava - dodala je dr Živanović Katić i istakla da je ovo početak saradnje jer je u planu za sledeću godinu proširenje projekta i obuhvatanje većeg broja poljoprivrednika. Pored stručnih saveta i preporuka, za učesnike pilot-projekta obezbeđen je i semenski materijal.

O konkretnim aktivnostima i merama sprovedenim na terenu govorio je dr Goran Jevtić, naučni saradnik Instituta za krmno bilje iz Kruševca.

- U okviru dvomesečne saradnje tokom trajanja projekta stručnjaci Instituta obišli su 12 poljoprivrednih gazdinstava, procenili zatečeno stanje stočnog fonda i uzeli uzorke zemljišta i stočne hrane radi hemijskih analiza. Na osnovu dobijenih rezultata, utvrđeno je šta nedostaje zemljištu i procenjen je kvalitet ishrane, nakon čega su farmerima date konkretne preporuke o izboru kultura za setvu, kao i saveti za prevazilaženje problema u praksi, poput pravovremenog košenja i drugih ubiranja. Kako bi se podržala primena ovih mera, deo sredstava je opredeljen za nabavku repromaterijala, te je na osnovu specifičnih potreba svake parcele farmerima obezbeđeno specijalizovano đubrivo, kreč za popravku kiselosti zemljišta ili seme krmnih kultura i detelinsko-travnih smeša - objasnio je dr Jevtić.

(InfoKG)