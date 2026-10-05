Ekonomija

STRATEŠKA SARADNJA SRBIJE I KINE: Železnica kao kičma „Pojasa i puta“ na Balkanu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 10. 2026. u 10:00

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STRATEŠKO partnerstvo između Republike Srbije i Narodne Republike Kine predstavlja jedan od najvažnijih stubova srpske spoljne politike i ekonomskog razvoja u 21. veku.

СТРАТЕШКА САРАДЊА СРБИЈЕ И КИНЕ: Железница као кичма „Појаса и пута“ на Балкану

Foto: IMAGO/imago stock&people/Profimedia

Ova saradnja se najdirektnije manifestuje kroz globalnu kinesku inicijativu „Pojas i put“ (Belt and Road Initiative), unutar koje Srbija zauzima ključno geografsko i logističko čvorište na području Jugoistočne Evrope. Najbolji, najvidljiviji i analitički najisplativiji primer ove saradnje jeste sveobuhvatna modernizacija i izgradnja železničke infrastrukture, sa posebnim akcentom na brzu prugu Beograd–Budimpešta.

Inicijativa „Pojas i put“ nije samo infrastrukturni projekat, već i trgovinski megaprojekat koji ima za cilj kopneno i pomorsko povezivanje kineske privrede sa tržištima Zapadne Evrope. U tom kontekstu, pravac preko Balkana – koji kreće od grčke luke Pirej (koja je u većinskom kineskom vlasništvu), preko Severne Makedonije i Srbije, pa sve do Mađarske – predstavlja takozvani Kinesko-evropski kopneno-pomorski ekspresni put. Železnica je izabrana kao primarni nosilac jer omogućava masovan, ekološki održiv i višestruko brži transport robe u poređenju sa tradicionalnim pomorskim rutama oko celog evropskog kontinenta.

Ona je transformisala unutrašnji saobraćaj u Srbiji, skratila putovanja između ključnih gradova na nekoliko desetina minuta i dugoročno vezala srpsku privredu za globalne koridore.

Foto: Wang Wei/Xinhua News/Profimedia

Za Srbiju, sa druge strane, ova saradnja donosi rešavanje decenijskog problema tehnološke zaostalosti saobraćajne mreže. Kroz bilateralne sporazume i kineske državne kredite (prvenstveno preko Eksim banke Kine), Srbija je angažovala velike kineske konzorcijume, poput kompanija China Railway International i China Communications Construction Company (CCCC).

Prvi opipljivi rezultat ove simbioze jeste završetak i puštanje u rad deonica brze pruge od Beograda do Novog Sada, a potom i do Subotice, čime je Srbija dobila prvu prugu za brzine do 200 kilometara na čas.

Foto: Wang Wei/Xinhua News/Profimedia

Ovaj model saradnje ima jasne ekonomske posledice koje se mogu podeliti na nekoliko nivoa:

*Većina projekata finansira se kroz dugoročne kredite kineskih banaka. To Srbiji omogućava brzu izgradnju bez trenutnog opterećenja budžeta što Beogradu omobućava da uspešno balansira ovaj dug držeći ga u bezbednim okvirima u odnosu na BDP.

*Kineske kompanije u Srbiju donose sopstvenu tehnologiju, mehanizaciju i radnu snagu. To ubrzava procese i podiže tehnološki standard železnice na nasasvim nov nivo. Pruga Beograd–Budimpešta predstavlja vodeći projekat inicijative „Pojas i put“ na prostoru Centralne i Istočne Evrope. Ovaj projekat dokazao je jedinstvenu sposobnost kineskih građevinskih kompanija i inženjera da izvrše kompleksno uusklađivanje kineske železničke tehnologije i opreme sa izuzetno rigoroznim tehničkim standardima i propisima Evropske unije (TSI standardi).

*Investicije u železnicu Srbiji omogućavaju da se nametne kao nezaobilazan tranzitni faktor, koristeći kineski kapital da podigne sopstvenu konkurentnost.

*Tokom izgradnje i kasnijeg održavanja, stvoreno je na hiljade radnih mesta, uz transfer savremenih znanja i tehnologija na domaće stručnjake.

*Koridor Kina–Evropa: Ova pruga čini ključni deo Kopneno-pomorskog ekspresnog koridora, povezujući grčku luku Pirej preko Skoplja i Beograda sa srcem Centralne Evrope.

Železnička saradnja Srbije i Kine kroz format „Pojasa i puta“ otišla je daleko izvan pukog građevinskog ugovora. Za Srbiju je to prečica do moderne infrastrukture. Ona je transformisala unutrašnji saobraćaj u Srbiji, skratila putovanja između ključnih gradova na nekoliko desetina minuta i dugoročno vezala srpsku privredu za globalne koridore kojima.

FOTO: Tanjug/Tingshu Wang, Pool Photo via AP

Čelično prijateljstvo i strateški značaj za budućnost

Strateški značaj ovog projekta potvrđen je na najvišem državnom nivou 2024. i 2026. godine. Tokom istorijske posete predsednika Sija Đinpinga Srbiji u maju 2024. godine,kada je sačinjena Zajednička izjava sa predsednikom Aleksandrom Vučićem u kojoj je posebno istaknuto da je modernizacija ove pruge prioritet od prvorazrednog značaja za regionalno povezivanje i evropsku ekonomsku integraciju.
Još jedna potvrda dubokog partnerstva dogodila se u maju 2026. godine. Predsednik Si Đinping uručio predsedniku Aleksandru Vučiću Medalju prijateljstva NR Kine tokom wegove posete Kini. Tom prilikom je naglašeno da je pruga Beograd–Budimpešta trajni spomenik i kruna praktične saradnje dveju zemalja.

Godišnjica puštanja u rad cele srpske deonice nije samo proslava tehničkog dostignuća, već i dokaz kako strateška saradnja u okviru inicijative „Pojas i put“ direktno menja kvalitet života građana, spaja narode i gradi ekonomski snažniju Srbiju.

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