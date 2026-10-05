SASTANAK ZEMALJA OPEK+: Evo šta je odlučeno

GRUPACIJA zemalja izvoznica nafte OPEK+ zadržaće nepromenjene kvote za proizvodnju nafte u novembru, a uoči sastanka ove organizacije, koja se i dalje suočava sa posledicama poremećaja u izvozu izazvanih ratom u Iranu, navela su danas tri upućena izvora za Rojters.

Serhii Milientiev / Panthermedia / Profimedia

Kako se navodi, države Persijskog zaliva, članice Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK), proizvode zajedno znatno manje nafte od planiranog obima, još od početka rata u Iranu u februaru. Izvoz se tokom proteklih nekoliko meseci kretao između 60 i 80 posto od uobičajenog nivoa.

Izvori su takođe naveli da je rat odložio preispitivanje proizvodnih kapaciteta u okviru OPEK+, što je neophodno za određivanje kvota za članice za narednu godinu.

Grupacija OPEK+ obuhvata zemlje članice Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK) i proizvođače izvan te organizacije, predvođene Rusijom. Tri izvora upoznata sa pregovorima izjavila su danas da je načelno postignut dogovor o zadržavanju nepromenjenih ciljeva proizvodnje nafte u novembru, piše Tanjug.

Podaci OPEK-a pokazuju da je sedam ključnih zemalja u okviru grupacije OPEK+ prošlog avgusta proizvodilo 25 miliona barela nafte dnevno, što predstavlja povećanje od 630.000 barela dnevno u odnosu na julski prosek, ali su te količine i dalje za oko 5 miliona barela dnevno manje od nivoa zabeleženih pre izbijanja rata.

Ključne zemlje OPEK+ koje će danas održati sastanak su Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Alžir, Kazahstan i Oman.

(RT Balkan)