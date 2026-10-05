SASTANAK ZEMALJA OPEK+: Evo šta je odlučeno
GRUPACIJA zemalja izvoznica nafte OPEK+ zadržaće nepromenjene kvote za proizvodnju nafte u novembru, a uoči sastanka ove organizacije, koja se i dalje suočava sa posledicama poremećaja u izvozu izazvanih ratom u Iranu, navela su danas tri upućena izvora za Rojters.
Kako se navodi, države Persijskog zaliva, članice Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK), proizvode zajedno znatno manje nafte od planiranog obima, još od početka rata u Iranu u februaru. Izvoz se tokom proteklih nekoliko meseci kretao između 60 i 80 posto od uobičajenog nivoa.
Izvori su takođe naveli da je rat odložio preispitivanje proizvodnih kapaciteta u okviru OPEK+, što je neophodno za određivanje kvota za članice za narednu godinu.
Grupacija OPEK+ obuhvata zemlje članice Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK) i proizvođače izvan te organizacije, predvođene Rusijom. Tri izvora upoznata sa pregovorima izjavila su danas da je načelno postignut dogovor o zadržavanju nepromenjenih ciljeva proizvodnje nafte u novembru, piše Tanjug.
Podaci OPEK-a pokazuju da je sedam ključnih zemalja u okviru grupacije OPEK+ prošlog avgusta proizvodilo 25 miliona barela nafte dnevno, što predstavlja povećanje od 630.000 barela dnevno u odnosu na julski prosek, ali su te količine i dalje za oko 5 miliona barela dnevno manje od nivoa zabeleženih pre izbijanja rata.
Ključne zemlje OPEK+ koje će danas održati sastanak su Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Alžir, Kazahstan i Oman.
(RT Balkan)
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