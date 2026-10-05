BEOGRAD OTVARA VRATA ZA 100 NAJBOLJIH STARTAPA: Kreće prijavljivanje za SEE 100, Srbija dovodi investitore iz celog sveta

PROGRAM SEE 100 okuplja najperspektivnije tehnološke startape iz Jugoistočne Evrope, koji će dobiti priliku da se na GITEX AI BELGRADE 2027 predstave međunarodnim investitorima i kompanijama.

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Prijave počinju danas u 12 časova.

GITEX AI BELGRADE, zvanični poslovni i tehnološki događaj EXPO 2027 Beograd, danas u 12.00 časova pokreće program SEE 100, u okviru kojeg će biti izabrano 100 najperspektivnijih tehnoloških startapa iz Jugoistočne Evrope za učešće u međunarodnom poslovno-tehnološkom skupu GITEX AI BELGRADE 2027, koji će biti održan od 25. do 27. maja naredne godine.

Svi zainteresovani mogu da se registruju od 12 časova na linku https://innovate.expandnorthstar.com/en/challenges/see100-2027

Odabrani startapi dobiće priliku da svoja tehnološka rešenja predstave međunarodnim investitorima, korporativnim kupcima, tehnološkim kompanijama i predstavnicima institucija, kao i da se povežu sa širom međunarodnom GITEX zajednicom.

Poseban značaj programa predstavlja podrška Privredne komore Srbije, koja će za 100 odabranih startapa iz Jugoistočne Evrope pokriti približno 95 odsto troškova učešća.

Pored izložbenog prostora na GITEX AI BELGRADE, učesnicima će biti omogućeno i učešće na radionicama sa investitorima i organizacijama za razvoj startapa, kao i poslovno povezivanje sa ulagačima i korporativnim kupcima.

Predviđeno je više od 500 poslovnih sastanaka, dok će na sajamskoj manifestaciji GITEX AI BELGRADE učestvovati više od 700 izlagača.

Odabrani startapi moći će da se prijave i za Supernova Challenge, koji uključuje novčani nagradni fond i program podrške daljem razvoju poslovanja.

U okviru SEE 100 biće uvedena i posebna Fintech kategorija uz podršku AIK Banke. Jedan od finalista dobiće priliku za saradnju sa tehničkim timom banke, sastanak sa njenim najvišim rukovodstvom, kao i podršku za širenje na međunarodna tržišta tokom 2027. i 2028. godine.

Program je otvoren za startape iz Srbije, Rumunije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Grčke, Bugarske i Severne Makedonije.

Rok za podnošenje onlajn prijava je 27. novembar 2026. godine do 23.59 časova po beogradskom vremenu.

(Alo)