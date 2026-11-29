U SRBIJI će danas biti oblačno i hladno, na severu i zapadu suvo, a u ostalim predelima ujutru i pre podne sa slabim snegom, s najnižom temperaturom od - 2 do 1 i najvišom dnevnom od nule do 3 stepena Celzijusa.

Foto: Unsplash/Patrick Langwallner

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), posle podne se očekuje prestanak padavina i razvedravanje u celoj zemlji.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i u planinskim predelima istočne Srbije i jak, istočni i jugoistočni.

I u Beogradu će danas biti oblačno i hladno, ujutru u pojedinim delovima grada uz mogućnost kratkotrajne susnežice ili snega.

Temperatura će biti bez većeg kolebanja od nule do 2 stepena.

Tokom dana će u glavnom gradu biti suvo, od sredine dana uz postepeno razvedravanje. Duvaće slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 6. decembra, narednih dana će biti suvo i hladno sa slabim i umerenim, na jugu i istoku zemlje i sa jakim, jutarnjim mrazem, a lokalno i pojavom poledice.

Početkom decembra ponegde se očekuju i ledeni dani, sa maksimalnom temperaturom od - 3 do nule.

U košavskom području duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Pomoravlju u ponedeljak i sa udarima olujne jačine, a od petka u brdsko-planinskim predelima ponegde uz provejavanje slabog snega.

(Tanjug)

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