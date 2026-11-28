U VEĆEM delu Srbije večeras pada sneg, a najhladnije je na Kopaoniku, gde je izmereno minus 8 stepeni Celzijusa, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Foto: Tanjug/STA/Siniša Kaniza

Pored Kopaonika, na kojem je subjektivni osećaj hladnoće minus 15 stepeni, niske temperature zabeležene su i na Crnom Vrhu gde je izmereno minus 5, na Zlatiboru gde je minus 4 i u Sjenici gde je temperatura minus 3 stepena.

Prema podacima RHMZ umeren sneg trenutno pada na Kopaoniku, Zlatiboru i u Negotinu i Zaječaru.

Slab sneg pada na Crnom Vrhu pri temperaturi od minus pet stepeni, zatim u Loznici i Nišu gde je izmeren jedan stepen iznad nule, dok pri temperaturi od nula stepeni slab sneg pada i u Valjevu, Kragujevcu, Požegi, Kraljevu, Kuršumliji, Kruševcu, Leskovcu i Dimitrovgradu.

U Vranju trenutno pada susnežica pri temperaturi od jednog stepena, dok u Beogradu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Smederevskoj Palanci pada slaba kiša uz temperaturu od tri stepena.

U Banatskom Karlovcu je izmereno pet stepeni, u Kikindi, Velikom Gradištu i Ćupriji po tri stepena, i u tim mestima je oblačno bez padavina.

Bez padavina je i u Novom Sadu i Somboru.

U toku večeri i noći očekuje se oblačno i hladno u većini krajeva mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, a samo će na krajnjem severu Vojvodine biti suvo.

U predelima južnije od Save i Dunava se očekuje formiranje, odnosno povećanje snežnog pokrivača.

RHMZ izdao je u 18.00 sati upozorenje da se do kraja dana i tokom predstojeće noći ka nedelji, kao i u nedelju ujutru u predelima južnije od Save i Dunava očekuje se još 10 do 30 milimetra padavina, lokalno i više.

U Beogradu se očejuje oko 10 milimetara padavina, što su vrednosti ispod upozoravajućih nivoa, a na području Vojvodine, padavine će biti slabije i ispod 10 milimetara.