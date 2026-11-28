ŠIROM Srbije danas je oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom, dok se suvo vreme zadržava samo na jugu zemlje i na krajnjem severu Vojvodine.

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Kiša jakog intenziteta pada u centru Beograda, Podunavlju, dolini Velike Morave, na severoistoku Srbije, kao i na jugu Banata, jugu Bačke i istoku Srema. Istovremeno, sneg veje u brdsko-planinskim predelima, ali i u nižim krajevima centralne i zapadne Srbije, Šumadije, Kolubarskog okruga, Mačve, Podrinja i na zapadu Srema.

U samom centru prestonice pada jaka kiša pri temperaturi od dva stepena, dok u višim delovima Beograda, kao i na južnom i jugozapadnom obodu grada, sneg veje uz formiranje snežnog pokrivača. Trenutne temperature u većem delu zemlje kreću se od nula do tri stepena, na istoku i jugoistoku do pet, dok je u Sjenici i na Kopaoniku minus dva, a na Zlatiboru minus tri stepena.

Naše područje nalazi se pod uticajem snažnog ciklona iz Grčke i anticiklona sa severoistoka, što donosi sudar vlažne vazdušne mase sa Mediterana i veoma hladnog vazduha sa severoistoka. Od večeras do nedelje ujutru očekuje se od 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i do 50 litara. U predelima sa snegom formiraće se pokrivač od jednog do 10 centimetara, lokalno do 20, a na planinama i do 30 centimetara. U Beogradu se očekuje oko 20 litara kiše, dok će u višim delovima grada pasti do pet centimetara snega.

U nastavku dana zadržava se slično vreme – kiša će padati u Pomoravlju, Podunavlju, na severoistoku i u nižim delovima Beograda, dok će sneg padati u Sremu i južno od Save i Dunava. Posle podne i uveče u košavskom području vetar će biti u skretanju na jak istočni i jugoistočni, a u oblasti Homolja i na planinama istočne Srbije imaće olujne udare od 80 kilometara na čas, uz snežnu vejavicu i mećavu.

U nedelju pre podne biće susnežice i snega, dok se posle podne očekuju prestanak padavina i razvedravanje, uz temperaturu oko nula stepeni. Sledeće sedmice sa severoistoka stiže prodor ledene, ali suve vazdušne mase. Očekuju se ledeni dani tokom kojih maksimalna dnevna temperatura neće prelaziti nulti podeljak, pa se građanima savetuje da redovno prate upozorenja nadležnih službi.

(Telegraf.rs)