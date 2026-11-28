SKUPI PROMAŠAJI: Filip Janković, kapiten vaterpolista Partizana, smatra da u polufinalu Kupa protiv Novog Beograda nisu bili precizni
NIŠTA od iznenađenja. Vaterpolisti Partizana u polufinalu završnog turnira Kupa Srbije u Futogu pružili su žestok otpor favorizovanom Novom Beogradu, ali nisu uspeli da ostvare više osim časnog poraza - 11:15 (1:3, 5:5, 3.4, 2:3). Miloš Ćuk i drugovi večeras (20.00) će se u finalu boriti sa Radničkim, koji je lako izašao na kraj sa valjevskim Valisom - 19:7 (6:2, 4:0, 3:0, 6:5). Kod dama se od 17.00 za trofej se bore igračice Vojvodine i Partizana.
- Ne mogu da kažem da se nismo borili. Nismo bili precizni. U ovakvim utakmicama, pogotovo kad igraš protiv ekipe kakva je Novi Beograd, moraš da budeš sto odsto precizan. To nam je falilo polufinalu. Okrećemo se nastavku sezone i mislim da ovo treba samo da nam bude vetar u leđa. Čestitam svojoj ekipi na borbi, a Novom Beogradu na plasmanu u finale - ističe za sajt Srpskog vaterpolo saveza Filip Janković.
Crno-beli su se nadali podvigu, pokušavali su da iznenade Novi Beograd kao u Regionalnoj ligi, ali nisu uspeli. Novobeograđani su kontrolisali utakmicu od početka, bili su mirni i kada se protivnik približavao na minus jedan ili dva, postizali su golove na vreme. Otpor pulena Stefana Ćirića slomili su u poslednjoj četvrtini kada su od 12:10 za tili čas stigli do 15:10.
- Utakmica je bila jako naporna, kako fizički tako i psihički. Znali smo da će biti teško protiv Partizana, pogotovo što smo pre nekoliko nedelja izgubili od njih u Regionalnoj ligi. Bilo je mnogo isključenja, a mi smo se dobro branili sa igračem manje - naglašava Luka Pljevančić, koji je sa tri gola bio sa Milošem Ćukom i Vasilijem Martinović najubojitiji igrač Novog Beograda.
Kragujevčani su i pre meča znali da je pitanje samo sa koliko golova razlike će da potope Valjevce. Starteg Uroš Stevanović je u polufinalu odmarao Prlainovića, Pijetlovića i Vrlića...
- Mislim da je jasna razlika u kvalitetu. Dobro smo odigrali i najbitnije nam je da se niko nije povredio - konstatovao je bek Radničkog Sava Ranđelović.
KUP SRBIJA
ŽENE - polufiinale
Vojvodina - Palilula 19:6
C. zvezda - Partizan 6:13
FINALE - danas
Vojvodina - Partizan 17.00
MUŠKARCI - polufinale
Radnički - Valis 19:7
Partizan - NBG 11:15
FINALE - danas
Radnički - NBG 20.00
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