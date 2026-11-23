VEČERAS je došlo do saobraćajnog incidenta na auto-putu Beograd - Niš, kod isključenja za Lapovo, kada se otkačila prikolica.

Foto: Unsplash/Kelly Sikkema

Apel za obraćanje pažnje deli na društvenim mrežama, gde se navodi da je došlo do incidenta iz pravca Beograda ka Nišu, kod poznate pumpe.

Kako se vidi na snimku koji je snimljen u mraku, prikolica stoji zaustavljena nasred puta, te pri vožnji može doći do ozbiljnijeg incidenta zbog neosvetljenosti objekta.

Trenutno nije poznato kako je došlo do incidenta, kao ni epilog ovog incidenta.

(Kurir)