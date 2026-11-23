POTRESAN događaj u OŠ "Branislav Nušić" na Voždovcu, kada je osmogodišnja devojčica, po nalogu Drugog osnovnog suda u Beogradu, izvedena iz škole i predata majci uprkos njenom protivljenju, izazvao je veliku uznemirenost.

Foto: Printskrin

Otac devojčice Marko Dragutinović organizovao je danas protest ispred Centra za socijalni rad Voždovac, zahtevajući odgovore o tome gde se dete nalazi i u kakvom je stanju, pošto ne ide u školu i nema informacija o njoj od prošle srede.

Okupljeni građani pružili su mu podršku, a on je najavio da će od Centra i policije zahtevati odgovor o tome gde se devojčica nalazi i zašto od tada ne pohađa školu. Za četvrtak je najavljen novi protest, ispred Drugog osnovnog suda u Beogradu. Otac i njegov advokat Lav Dimović tvrde da borba za promenu starateljstva traje već godinu i po i da su u tom periodu više puta tražili odlaganje izvršenja odluke, kao i psihološko i psihijatrijsko veštačenje roditelja i deteta.

- Parnični sud ćuti, upravni sud ćuti, Centar za socijalni rad ćuti - naveo je advokat. - Onda se, bez našeg znanja, za 18. novembar zakazuje prinudno oduzimanje deteta u prisustvu psihologa organa starateljstva i to u OŠ "Branislav Nušić". Kancelarija direktoke pretvorena je u sudnicu, meni kao advokatu nije dozvoljeno da prisustvujem. Dva sata su osmogodišnje dete pokušavali da nateraju da ide sa majkom.

Očajni otac je ponovio da su scene ispred škole bile izuzetno potresne i da se devojčica očajnički opirala odlasku.

Foto I. Marinković Osnovna škola "Branislav Nušić"

- Ćerka je i dalje kod majke, a najgore mi je što ne znam u kakvom je stanju - ispričao je potreseno otac ispred Centra za socijalni rad.

Uprava škole izrazila je žaljenje zbog događaja, dok otac i njegov advokat najavljuju nastavak pravne borbe i zahtevaju da nadležne institucije hitno utvrde gde se devojčica nalazi i u kakvom je stanju.

Izvršenje sudske odluke

GRADSKI centar za socijalni rad naveo je, povodom slučaja devojčice koja je predata na starateljstvo majci na Voždovcu, da je sprovedena sudska odluka koju je otac opstruisao od jula. Nema ni dokaza da je dete kod majke bilo izloženo nasilju.

Iz Centra za socijalni rad ističu da je nakon sprovedenog izvršenja sudske odluke i predaje deteta majci, utvrđeno da dete nema teškoća u komunikaciji i ostvarivanju kontakta sa majkom i drugim članovima njene porodice, a da navodi i insinuacije kojima se sugeriše da je dete izloženo nasilju ili da postoje prepreke u njihovom odnosu nemaju utemeljenje u do sada utvrđenim činjenicama.

Ukazuju da nisu tačni navodi oca da nije izvršeno sudsko veštačenje i naglašavaju da jeste sprovedeno i da su tim nalazom otklonjene sumnje na nasilje, nakon čega je sud i doneo odluku da poveri dete majci, odnosno da njoj vrati starateljstvo nad detetom.

Foto: Printskin

Oglasili i punomoćnici majke i maloletnog deteta

U REDAKCIJU "Večernjih novosti" stiglo je i saopštenje punomoćnika majke A. S. i maloletnog deteta A. D.

- Izvršenju sudske odluke, predaji maloletnot deteta majci u OŠ "Branislav Nušić", prethodilo to što je maloletno dete u dužem vremenskom periodu bilo oduzeto i zadržano od strane oca, protivno pravnosnažnoj i izvršnoj sudskoj odluci kojom je dete povereno majci na samostalno vršenje roditeljskog prava. Predaja maloletnog deteta majci, po sudskoj odluci, sprovedena je nakon što je otac u dužem vremenskom periodu odbijao da dobrovoljno postupi i omogući majci da vrši roditeljsko pravo. Majka deteta A. S., je usled takvog nepoštovanja sudskih odluka u dužem vremenskom periodu bila onemogućena da održava kontakt sa svojim detetom - kaže se, između ostalog, u saopštenju.

U skladu sa zakonom, podnete su dve krivične prijave protiv oca, aktuelno je u toku postupanje nadležnog javnog tužilaštva.