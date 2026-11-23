VELIKA TEMPERATURNA RAZLIKA U SRBIJI Ledeno veče na planinama: Na Kopaoniku -9, u Zaječaru izmereno 5 stepeni
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je podatke sa glavnih meteoroloških stanica koji pokazuju da je u 20 časova najhladnije na Kopaoniku gde je izmereno minus 9 stepeni Celzijusa, a najtoplije u Zaječaru gde je 5 stepeni, dok je u Beogradu trenutno 3i stepena Celzijusa.
Temperatura ispod nule je i na Crnom vrhu gde je izmereno minus 4 stepena, na Zlatiboru minus 3, a u Sjenici minus 2 stepena Celzijusa.
Samo jedan stepen iznad nule je u Novom Sadu, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici, a dva stepena izmereno je u Vranju, Dimitrovgradu, Smederevskoj Palanci, Kikindi, Somboru i na Paliću.
RHMZ je najavio da će sutra u Srbiji ujutru biti hladno sa slabim mrazom, a tokom dana pretežno sunčano vreme, uz najvišu temperaturu od pet do devet stepeni.
Osim toga, JP “Putevi Srbije” upozorilo je večeras da na putevima kod Kruševca, Zaječara, Ivanjice i Vranja ima do pet centimetara mestimično raskvašenog snega i preporučilo vozačima oprez.
(Tanjug)
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